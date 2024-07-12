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娛樂

效力無綫10年 欠保障競爭大 劉溫馨心灰離巢 外闖即獲邀拍劇

3年冇劇拍陷抑鬱暴食症低谷 劉溫馨爆拒續約無綫原因

【明報專訊】無綫近年爆逃亡潮，不少小生、花旦及甘草演員相繼離巢，效力10年的劉溫馨原來今年6月中亦已滿約。她承認過去3年冇劇拍零作品，收入難以維生，要靠兼職幫補和家人經濟援助，因此患上抑鬱及暴食症，加上續約條件沒保障、新人多、競爭大，心灰意冷決意向外發展「博一鋪」。劉溫馨回復自由身後，即獲前無綫節目《兄弟幫》監製謝英偉賞識，力薦她拍劇，跟前輩苗僑偉和姜皓文等談情。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

33歲劉溫馨參加2013年香港小姐獲第四名而入行，與她同屆三甲為冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝和季軍劉佩玥。她在無綫打拼10年，常被派演小三、少婦和性感角色，被封「御用少妻」，2022年在《白色強人II》演反派突圍，於台慶頒獎禮提名最佳女配角，之後未有演出劇集，今年6月中滿約，決定不續約。

劉溫馨昨日在社文平台正式宣布離巢，「多謝你TVB十年來對我嘅照顧同栽培，我會努力成長！開始……咁多位你哋好，我係劉溫馨，請多多指教」。

無綫不確保有一定工作量

劉溫馨早前與監製謝英偉一同接受《明報》專訪，談到不續約無綫決定，她說：「公司有跟我傾續約，沒有傾得很仔細，因為公司不確保我有幾多工作量，有很多未知之數，我不想再被動下去，自大學畢業參選港姐入行，成為我第一份職業，一做就10年，是時候換新環境，出去看看外面的世界，所以決定離開，暫時很享受自由身，若遇到好的經理人，不抗拒再簽約。」

回想新冠疫情幾年斷崖式失工作，收入暴跌，劉溫馨形容經歷人生低潮，「劇集停拍3年，只上綜藝節目，很多人問我是不是仍是無綫藝員，粉絲都問點解很久沒見我拍劇，問幾時有新角色，我答不到」。

患抑鬱暴食症 信心盡失

劉溫馨當時一度患抑鬱，除媽媽從日本急飛回港陪伴，一班朋友也頻開解，免她獨留家中胡思亂想，但情緒沒有好轉，後來更患暴食症，「我覺得壓力大，影響身體內分泌失調，體重由53公斤飈升至63公斤，又肥又腫，連朋友都不認得我，問我是否懷孕。一個人不開心，變肥了當然不靚，我都不想，被誤會為食，懶惰不運動，沒有自信，惡性循環，之後慢慢調理身體，現已康復。現在體重55公斤，未能回到選美時52公斤，但被讚靚過以前，心態好重要」。

劉溫馨沒有太多家庭負擔，在艱難時期，試過要靠家人經濟支援，出入搭港鐵慳錢外，還要兼職幫補，「做藝員10年仲未掙到第一桶金，只是打扮工。由疫情開始，我兼職鋼琴老師和瑜伽班導師，收入變得穩定一點，都有想過開琴室教小朋友，這方面我可以努力爭取多一點，相對拍劇比較被動，要等人揀中自己」。她現在正努力學功夫，希望未來有機會演打女、壞人角色，笑言入行早期多演乖女、秘書、人妻，直至拍《白色強人II》演反派演上癮，覺得很好玩，啟發開拓戲路，多謝《白色強人II》監製羅永賢給予機會。

謝英偉睇中外表乖巧 薦演新劇

劉溫馨離巢無綫不久即獲賞識，被邀到馬來西亞拍劇，自覺幸運，「以前上《兄弟幫》節目認識監製Kent哥（謝英偉），近期機緣巧合再次聯絡，多謝他畀機會我試鏡，結果得到參演機會，我非常珍惜，這是一部男人為主的劇，女角不多，我的角色有很大發揮，前期與後期變化很大，最近下苦功閱讀劇本，上網翻睇不同戲找靈感」。

Kent最近加盟古天樂旗下的「天下一」集團，與優酷視頻及李璨琛公司合作炮製由苗僑偉（三哥）、姜皓文（黑仔）、李璨琛、周秀娜、陳家樂和吳家樂主演的30集長劇《無懼》，圍繞港英政府1960、1970年代管治香港的故事，李璨琛兼任總監製之一，擔任執行監製的Kent表示推薦劉溫馨參演，是看中她外形夠乖，「多謝溫馨信任我，她本身看似沒有殺傷力，今次找她扮演單純妹妹，周旋於三哥、黑仔與吳家樂感情之間，又會跟湯加文有段主僕關係，後來搖身一變老闆娘的角色，發揮空間很大」。

場地提供：皇后冰室

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相關字詞﹕監製謝英偉 劉溫馨

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