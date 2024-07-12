明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

否認婚後息影 湯洛雯等公司安排隨時拍劇

【明報專訊】湯洛雯（靚湯）昨日到觀塘出席《潮玩狂熱運動會》活動，試玩街舞體感遊戲，又跟港隊新晉「蛙王」麥世霆交流，互相傳授羽毛球和游泳心得。穿鬆身短裙配波鞋的靚湯孕味濃，解釋配合運動放棄著高跟鞋，婚禮後准自己食少少澱粉質，可能變肥了，沒有所謂，不想因收身影響情緒，健康就好，近期做瑜伽強身。

生B順其自然

日前她在老公馬國明陪伴下到峇里島參加大學同學婚禮，有否努力造人？靚湯笑說：「不用去到哪裏都造人，順其自然，沒有太勤力，睇天意，若有會跟大家講。」馬國明被讚婚後變靚仔，靚湯笑稱可能老公望到自己變開心，「我都覺得他狀態好好，他飲食很清淡，有時不食晚餐，只食早午餐」。有否食生蠔？她說：「冇需要，他很健康，有時會跟我打羽毛球，有捉他去游水，老公不懂游泳，教他時似鐵造不停沉下去，可能對腳太長，變成似嬉水，怕人認出不好意思，放棄了。」

讚朱千雪兒子精靈

靚湯透露見過好友朱千雪的兒子，大讚精靈活潑，她不敢抱初生嬰兒。順道向千雪取經？她說：「有BB先學啦，不知自己有冇，我已比較高齡。」她表示與馬國明有共識，將來有孩子會感謝天賜禮物，沒有可以開心過二人世界，慶幸雙方沒有家庭壓力，「結婚時家人有講兩句『好好造人』，之後沒再講，好多謝大家畀空間我們先享受二人生活」。

靚湯稱婚後忙工作，仍未度蜜月，原本打算到內地陪老公拍劇，遭對方婉拒，免她舟車勞頓，馬國明提議稍後帶她赴布拉格外景。她笑說：「我未去過布拉格，實黐住去，做他助手，可能他當埋度蜜月，我不會讓他那麼簡單過關，實捉他轉飛意大利，之前影婚紗相去過法國、巴黎，都想去歐洲其他地方。」她一年多沒拍劇，很期待有新角色，婚後被誤會息影，「我冇講過息影，隨時可以拍劇，等公司安排。（是否介意跟老公合作？）我不介意，不知道他介不介意」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕馬國明 潮玩狂熱運動會 湯洛雯（靚湯）

上 / 下一篇新聞