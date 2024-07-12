明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

準港姐「變髮」 兩是非人物無影 華姐鍾翠詩爆有15強 入圍林瀾退選

港姐︱鍾翠詩否認爆選15佳麗入圍︰只是聽工作人員談起

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選》開始至今爆出不少是非，除初步入圍的郭恩程被爆隱瞞與ACE娛樂有約在身，跟無綫簽約食兩家茶禮，日前官方公布25名初步入圍佳麗名單，舉行《誰是入圍者》公開網上投票，讓觀眾投選心水佳麗，當中陳元元家鄉江門有商廈外牆懸掛她的大幅拉票廣告，印有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，聲稱投票免費送海鮮，涉嫌賄選，無綫稱保留法律追究權利。不過未影響選舉，昨日有14名佳麗到髮型屋接受髮型改造，未見捲入是非的郭恩程和陳元元；2023年溫哥華華裔小姐亞軍鍾翠詩爆響口入圍佳麗共15人。任投資銀行分析師的25歲林瀾自稱入圍，但決定退選，透露無綫高層樂易玲（樂小姐）曾聯絡叫她再三考慮。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

25名初步入圍佳麗經網上投票後，有14名佳麗獲安排昨早到金鐘的髮型屋「變髮」，包括鍾翠詩、王汛文、謝淑怡、俞可程、倪樂琳、莊曉婷、吳芷靖、楊梓瑤、陳紫佟、程姜月、李曼思、陳甜甜、梁嘉莹和秦冀雯。捲是非的郭恩程與陳元元未有現身。

14名候選佳麗昨日薄施脂粉，配輕便裝束陸續到場，大部分佳麗變髮前後分別不大，只是略為修剪及染深髮色，她們都滿意新造型。報稱鋼琴家的謝淑怡和「城大李嘉欣」倪樂琳甫見傳媒即主動打招呼說早晨，非常友善有禮貌。相反「冷面苟芸慧」吳芷靖和「河北黃婉佩」陳甜甜與應屆DSE考生陳紫佟起初表現避忌，對記者提問毫無反應。

鍾稱聽工作人員講入圍人數

無綫未正式公入圍名單，2023年溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐鍾翠詩接受無綫節目訪問時，意外爆出入圍佳麗一共有15人，名單的實際人數則有待官方正式公布。不小心爆料的鍾翠詩之後急忙補鑊解釋，「我只是因為聽到現場有工作人員講起，不肯定是否有15強。我對比賽抱平常心看待，對自己有信心，汲收上次選美經驗，自信可以全力以赴」。

談到參加同屆華裔小姐奪季軍的張安妮決定退選，鍾翠詩稱暫時未有跟對方聯絡，表示要集中精神應付比賽，為張安妮不能一同作賽感可惜，認為一齊選美可以留下很好回憶。

倪樂琳成大熱受寵若驚

倪樂琳對於被外間捧成大熱門，聞言面露受寵若驚表情，「真的不知道，多謝大家賞識。」會否增加勝出信心？她說：「信心一定有，每日有進步已覺得OK」。謝淑怡和吳芷靖異口同聲表示對參選有信心，吳芷靖自知廣東話不流利，所以每日跟倪樂琳和謝淑怡傾偈當練習，笑言之後要請食飯報答她們。

梁嘉莹內地趕回港遲到

懂6種語言的高妹楊梓瑤昨早第一個到場，梁嘉莹最遲現身，她解釋因有事身在內地，昨早乘高鐵從廣州匆匆趕回來。李曼思在14名候選佳麗中衣著最性感，穿tube top配牛仔褲，盡現身形曲線。對於爆出已選出入圍15強名單，李曼思對自己很有信心，雖然由25人減至15人，她不認為少了對手在形勢上佔很大優勢，最重要是大家可以共同成長接受挑戰。

林瀾無意入行 退選讓路

入選25強的25歲投資銀行分析師林瀾，在社交平台以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為題發文表示：「謝謝大家一路的支持和厚愛。我決定退賽了。參加比賽前，我很單純的把這次比賽看成一次人生體驗和有趣的經歷。」她透露原來沒有想過入行，「我沒有好好的做研究，原來這個比賽對於很多人來說是進入娛樂行業的一條出路，但我其實並沒有這個打算。我認真考慮後，還是決定選擇金融作為我的職業路。應該把這個機會留給其他想進娛樂圈的人」。林瀾提到樂小姐曾致電叫她再三考慮，通知她已入圍決賽，她其後刪去帖文。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕2024香港小姐競選

上 / 下一篇新聞