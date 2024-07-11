【開箱】《玩轉腦朋友2》正視成長焦慮 接納好壞情緒

續集關於成長與友情

《玩轉腦朋友》上集由女嬰韋莉出世第一天說起，當時腦內只有「阿樂」一種情緒，然而她的笑容僅維持33秒，「阿愁」現身令她首次嚎啕大哭。隨着年紀漸長，其他情緒如「阿驚」、「阿憎」和「阿燥」相繼出現，共同構成韋莉的童年生活。今集韋莉轉眼已經13歲，5名「腦朋友」本來把她的大腦總部打理得井井有條，怎料清拆部隊到來裝修，以便迎接全新「腦朋友」阿焦、阿羨、阿厭、阿尷，象徵她的青春期情緒，將會帶來翻天覆地轉變。

《玩轉腦朋友2》由韋莉參加校際冰上曲棍球比賽說起，她跟兩名隊友兼閨密：貝兒和姬絲一向感情極佳，以為三人升讀高中後，仍然可以拍住上，直至羅柏斯教練邀請參加暑期精英訓練營，才得悉她倆即將轉校，情緒由高漲迅即跌破低點，加上焦慮、羨慕、厭世及尷尬等複雜感情湧現，令韋莉和一眾腦朋友無力招架，接連作出錯誤決定，人生可會就此玩完？

如果說上集以韋莉的童年和家庭生活為主題，續集則是關於成長和友情的故事。韋莉、阿樂、阿愁和阿焦都是生命共同體，成長過程卻有先後；首先是阿愁臨危受命，在阿焦控制韋莉情緒後，負責潛入「敵方」陣營，阻止這班新腦友改變韋莉本性；一直扮演領導角色的阿樂，被「逼宮」後才學懂面對自己不足，以及放手的重要；阿焦是韋莉踏入青春期感到不安的情緒副產品，為了令她盡快適應新生活，強迫她的抉擇偏離本性，卻因操之過急，幾乎眾叛親離，幸好最後臨崖勒馬。

《玩轉腦朋友2》故事比上集易懂，內容亦更老幼咸宜，票房大賣可謂理所當然。至於它跟彼思另一動畫《熊抱青春記》題材相似，都以青春期少女的心理轉變和適應過程為主軸；巧合地兩片主角亦是13歲，分別在於《玩》片以深入淺出方式，鼓勵年輕人積極面對自己的情緒起伏，學懂與成長的焦慮不安共存，家長亦要適時放手，無謂加諸壓力，避免悲劇發生；《熊》片則以誇張瘋狂手法，探討移民家庭的身分危機和文化衝突，同時揭露家長式統治的弊病，涵蓋範圍寬廣，卻非人人適用。

結局後有彩蛋 願家長共勉

《玩轉腦朋友2》結局後有彩蛋片段，阿樂解決韋莉的青春期危機後，再次返回記憶監獄，跟被困在此的「黑歷史」面談，後者吐露韋莉的童年秘密：原來她曾不小心把家中地氈燒穿一個洞，以及在泳池內小便等。這些令人「不想記起、不能忘記」的糗事，無論大小觀眾看罷，應該都「瞬間有共鳴」吧。

還記得上集片尾字幕播放完畢前，出現一句製作人心聲：「謹以此片獻給我們的孩子，請你們永遠不會長大。」雖是天下父母的普遍心聲，其實更像宣傳文本，純屬不切實際的空談；今集改為：「謹以此片獻給所有孩子，希望大家接納他們的全部。」反而更加觸動人心，願家長共勉之。

上映日期：7月11日