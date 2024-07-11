《魔法壞女巫》《帝國驕雄II》撞期 保羅麥斯卡盼重塑「芭比海默」奇蹟

《帝國驕雄II》（Gladiator II）將於今年11月22日在美國上映，跟楊紫瓊有份主演的《魔法壞女巫》（Wicked）撞期，兩片被視為不同類型的大製作；《帝》片男主角保羅麥斯卡表示，盼兩片能重塑去年《Barbie芭比》和《奧本海默》的票房奇蹟；兩片去年同期上映，在「芭比海默」（Barbenheimer）口號之下，縱使題材迥異，但同樣受觀衆熱捧，結果各自叫好叫座。

另一方面，前日有不少預告片曝光，包括下月21日在串流平台Apple TV+上架的《超時空盜寶團》（Time Bandits）；第4並且是最後一季的《雨傘學院》，將於下月8日在Netflix首播。另外，改編比利時驚慄片的《Mothers' Instinct》由法國著名攝影師貝諾迪林（Benoit Delhomme）首次執導，《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）與《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）主演；故事講述兩女主角既是鄰居亦為好友，有年紀相若的兒子，當其中一人的兒子意外逝世後關係開始疏離，預計本月26日在美國開畫。