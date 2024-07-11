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娛樂

《妙探出差4》Netflix收視稱冠

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布7月1至7日的一周收視，《美國之旅》愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的警匪片《妙探出差》，趁40周年紀念推出第4集《妙探出差：艾索福里》，本月3日在Netflix上架，5日錄得4100萬觀看次數，不但在英語電影榜登頂，收視更是上周Netflix所有節目的總冠軍。

荷李活颳起懷舊風，繼《重案夢幻組》面世近30年再推出第4集《重案夢幻重組再重組》後，黑人諧星愛迪梅菲的名作《妙探出差》，亦相隔30年推出第4集《妙探出差：艾索福里》（Beverly Hills Cop: Axel F），本月3日在Netflix上架，短短5天錄得4100萬觀看次數，成為英語電影榜冠軍，亦是上周Netflix成績最好的作品。《妙探出差：艾索福里》講述愛迪梅菲扮演的底特律刑警艾索福里，得悉女兒捲入毒販殺人滅口陰謀，匆匆往救駕，並趁機解開父女多年心結。

遇到《妙探出差：艾索福里》這強敵，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）伙拍《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）及《親親小站》祖兒京（Joey King）主演的《阿媽戀上我波士》，未能冧莊，但以3190萬觀看次數的高收視屈居亞軍。《神奇4俠》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）主演的《命運戰書》錄得800萬觀看次數，位列第3。

非英語電影方面，《巴黎深淵》連續兩周輸給波蘭片《爭產合家歡》後，以360萬觀看次數重返榜首，《爭》片跌至第6位；阿根廷電影《真愛光譜》及印度片《真相守護者》分佔亞季。上周有兩部日本電影打入十大，分別是殿軍的《餘生一年的我與可活半年的妳相遇》及位列第10的《哥斯拉-1.0》。

《超細胞新人類》、《柏捷頓家族：名門韻事3》及處境劇《90年代秀》，分佔英語節目收視榜冠軍、第4及第8位，但其餘十大不是紀錄片集就是真人騷。紀錄片集《千子之父：捐精狂奇案》佔亞軍，《恐怖室友全記錄》第2及首季，則分別排第3及第10位。真人騷《曼克頓金牌經紀》位列第5；第6及第7位均是紀錄片集，分別是《短跑飛人》和《美國甜心：達拉斯牛仔啦啦隊》；競技真人騷《誰是內鬼》，則排第9位。

非英語節目方面，西班牙劇《毒幫家族》以240萬觀看次數，連續3周稱冠；以色列劇《A Body that Works》及日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》分佔亞季。韓劇中以薛景求伙拍金喜愛主演的《政壇旋風》成績最好，位列殿軍，《她的日與夜》則排第7位。

《龍之家族2》第4集收視破頂

另一方面，在有線頻道HBO播出的《龍之家族2》，日前播出第4集，錄得810萬觀衆收看，成為開播以來新高。據悉劇情提到Targaryen家族決裂後分成兩派，第4集講Rhaenys公主、亦即女王Rhaenyra的前奶奶兼姑母，騎龍決戰Aemond王子及其兄長兼國王Aegon，應該是第2季開播後首場龍之家族大戰。

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