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娛樂

【娛樂場】內地劇《長相思》第二季 楊紫周旋4男陷五角戀

【明報專訊】 內地劇《長相思》改編自作家桐華同名小說，楊紫、張晚意、鄧為、代露娃、王弘毅、檀健次主演，講述鴻蒙初闢，人、神、妖共生，三分天下，以皓翎、西炎、辰榮三大國家並立。後來西炎國吞併辰榮國，大荒世界由三國鼎立，變成兩國對峙。皓翎王姬小夭（楊紫飾）失去身分，化身玟小六，機緣下與瑲玹（張晚意飾）、塗山璟（鄧為飾）、相柳（檀健次飾）、赤水豐隆（王弘毅飾）等上演一場關於親情、愛情、友情的糾葛，去年首播爆紅。承接上季氣勢，《長相思》第二季近日上架，開播熱度直線飈升。HOY手機應用程式和官網跟內地同步播放「原聲搶先版」，配繁體字幕。HOY TV 77台將於9月播映，經剪輯有粵語配音。

首集大婚吸觀眾

《長相思》第二季台前幕後原班人馬，除把原著小說精彩內容濃縮在續集，還引入一些原著沒有的劇情，讓觀眾更期待。第一季以瑲玹順利登上王位，成新一代西炎王，小夭答應嫁給赤水豐隆結局。承接上季內容，第二季小夭將經歷更多，周旋於瑲玹、塗山璟、赤水豐隆，以及相柳之間錯綜複雜的愛恨糾纏，陷五角戀。

第二季首集大婚重頭戲令觀眾看得肉緊，劇情講述歷經幾番波折後，小夭恢復王姬身分，瑲玹為了王座不得不捨棄私情，利用她拉攏塗山璟與赤水豐隆，小夭為助青梅竹馬的玹瑲玹完成一統天下大業，同意與赤水豐隆聯姻，不過舊愛塗山璟以37年的糧草收買相柳，在婚禮上搶親。

塗山璟在大哥塗山篌與防風意映奸計下，被迫與防風意映成婚並繼承族位，小夭誤會塗山璟違背二人的15年之約，一度傷心欲絕，後來二人揭發潛藏的陰謀，最終和好。塗山璟和小夭訂婚，二人結婚前，塗山璟被大哥刺殺落水失蹤……

有情人終成眷屬

瑲玹與塗山篌聯手殺害塗山璟，小夭查明真相後，與瑲玹決裂，但不忍心殺害他，選擇服毒自盡。一直默默守護小夭的相柳再次捨命出手相救，並於戰死前送小夭一份禮物。小夭決定與塗山璟隱居，瑲玹愛而不得，傾全部心力治理國家，他深知天下太平，小夭便能過幸福安穩生活。最後小夭和塗山璟終成眷屬，瑲玹雖獲得王位，卻失去了小夭，獨自面對空虛和遺憾。

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