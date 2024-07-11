【娛樂場】內地劇《長相思》第二季 楊紫周旋4男陷五角戀

首集大婚吸觀眾

《長相思》第二季台前幕後原班人馬，除把原著小說精彩內容濃縮在續集，還引入一些原著沒有的劇情，讓觀眾更期待。第一季以瑲玹順利登上王位，成新一代西炎王，小夭答應嫁給赤水豐隆結局。承接上季內容，第二季小夭將經歷更多，周旋於瑲玹、塗山璟、赤水豐隆，以及相柳之間錯綜複雜的愛恨糾纏，陷五角戀。

第二季首集大婚重頭戲令觀眾看得肉緊，劇情講述歷經幾番波折後，小夭恢復王姬身分，瑲玹為了王座不得不捨棄私情，利用她拉攏塗山璟與赤水豐隆，小夭為助青梅竹馬的玹瑲玹完成一統天下大業，同意與赤水豐隆聯姻，不過舊愛塗山璟以37年的糧草收買相柳，在婚禮上搶親。

塗山璟在大哥塗山篌與防風意映奸計下，被迫與防風意映成婚並繼承族位，小夭誤會塗山璟違背二人的15年之約，一度傷心欲絕，後來二人揭發潛藏的陰謀，最終和好。塗山璟和小夭訂婚，二人結婚前，塗山璟被大哥刺殺落水失蹤……

有情人終成眷屬

瑲玹與塗山篌聯手殺害塗山璟，小夭查明真相後，與瑲玹決裂，但不忍心殺害他，選擇服毒自盡。一直默默守護小夭的相柳再次捨命出手相救，並於戰死前送小夭一份禮物。小夭決定與塗山璟隱居，瑲玹愛而不得，傾全部心力治理國家，他深知天下太平，小夭便能過幸福安穩生活。最後小夭和塗山璟終成眷屬，瑲玹雖獲得王位，卻失去了小夭，獨自面對空虛和遺憾。