鄧麗欣預告認愛 不抗拒再度異地戀 邱士縉跟女友冇隔夜仇化矛盾

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Stanley在新劇《島嶼協奏曲》與毛曄穎（Wing）演夫妻，二人投資移民到台灣的綠島經營潛水店。夫妻因生活、生意、生育理念出現分歧產生不少摩擦。談到劇中描述夫妻婚後多年感情轉淡且互相不滿，Stanley稱現實中與拍拖多年的女友李炘頤間中意見不合有拗撬，大多以「多一事不如少一事」方式處理，盡量以和為貴，自爆非每次由他先開口認低威，但肯定很快雨過天晴，「我性格都有少少倔強，好嬲時未必肯先認低威。不過大家都盡量不會將不開心的事帶過夜，不會留在心中積存」。

Stanley亂講台語扮當地人

擁初級潛水牌的Stanley首次拍潛水戲，覺得要在水底不受水流影響，固定位置拍攝是考驗，更沒有機會讓他騷肌，「為劇集配音時重看當時的自己，好想問何解塊面好圓身形又肥？間中有看台劇，為了角色更生活化貼近當地人，我刻意亂說一通，講半鹹不淡的台語，導演照樣收貨，感覺幾好玩」。演潛水教練的Wing透露要戴潛水鏡兼咬呼吸管難表現甜蜜感覺，她與Stanley在水底僅有拖手場面。

Stephy忍笑拍「SheShe」戲

Stephy劇中飾演從香港到台灣教美術的老師Yvonne，由於不獲校方續約，很擔心「無得留低」，千方百計包括藉「依親」和「讀書」理由盼有機會留下來。Yvonne行為不獲親人理解與支持，加上自尊心問題，矛盾又糾結。

Stephy承認有心結，明白有時未必解得開，會由它藏心裏並存，「好彩我好善忘，不開心的事很快就可以忘記。例如舊同學聊起一些他們覺得很深刻的往事，我是完全記不起，被取笑失憶。自問記憶力不夠，想記仇亦記不到」。

劇中Stephy與台灣女演員江宜蓉飾演的雨姍有段曖昧的同性關係，二人有親暱戲，鏡頭前差點親嘴，Stephy稱演出時沒有尷尬，「我好快就與江宜蓉熟落，那場曖昧戲大家差點忍不住笑，感受幾特別，好值得留意，現實中未試過有同性向我表白」。

認跟舊愛王子難敵分隔兩地

Stephy開心今次跟多名台灣演員和製作團隊合作，雖然拍攝初期不習慣當地人較慢的工作節奏，後來逐漸適應，感覺很舒服。很喜歡台灣的她暫無考慮移民，承認因此間接導致她與棒棒堂前成員邱勝翊（王子）3年異地戀情結束，Stephy解釋：「當時感覺香港與台灣距離好近，拍拖時沒有想得太長遠，結果問題（異地戀）還是解決不到。」

問現在會不會再接受異地戀？她說：「Never say never！就算兩個人在一起幾愛對方都好，都需要有自己的生活圈子和空間。」Stephy近日被發現蹺實大隻型男在港逛商場，有指男方貌似韓國天王Rain，是台灣人，前晚她貼出跟男友相依的影子照片大方認愛。

Sica獻熒幕初吻 對台男讚不絕口

24歲Sica飾演育有7歲兒子的失婚婦，打算嫁台灣人重新開始，公開徵婚，劇中周旋不同男士之間，笑言非常開心。首次挑戰演媽媽角色，Sica事前做足功課，除刨書，又約一班年輕媽咪交流蒐集資料，大讚劇中演兒子的小演員好乖又可愛，拍攝過程相處愉快。

Sica與台灣演員曾少宗有感情線，合作初期只覺對方很面熟，後來才想起曾少宗拍過不少台劇，「佢好細心，知我演出經驗不多，感謝他給予指導和支持。我們有場咀戲，算是奉獻了熒幕初吻，當時我好緊張又有壓力，擔心演得不好，幸最後順利完成」。經過今次合作，她對台灣男仔讚不絕口，覺得他們幽默搞笑。

服裝：Ralph Lauren、Zegna（邱士縉）、ISABEL MARANT（鄧麗欣）、 美華氏（毛曄穎）

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