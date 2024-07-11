陳元元家鄉現送海鮮拉票巨型廣告 未授權使用港姐商標 無綫保留追究權利

娛樂組

今屆港姐早前先後展開兩輪面試，第二輪面試，有6名佳麗稱因合約條款卻步打退堂鼓，無綫為此發聲明：「港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規。與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益。」

無綫其後選出25名初步入圍佳麗給觀眾參加《誰是入圍者》公開網上投票，直接投選終極入圍名單的心水佳麗，投票活動至昨日中午12時截止，內地投票亦設有獨立QR Code。入選的郭恩程被爆與ACE娛樂有約在身，沒有清楚申報，擅自跟無綫簽合約，有違合約精神，無綫與ACE娛樂將事件交由法律部門處理，郭恩程在《Face of Asia》香港賽區《Face of Hong Kong 2023》的冠軍名銜被褫奪，她未有回應，繼續在社交網為自己拉票。

陳自喻大聲公 勇敢表達想法

24歲陳元元報稱職業是可持續發展顧問，在節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》被列為「專業人士組」，自我介紹表示去年5月在美國的大學畢業，專業是環境經濟與可持續發展。她說︰「香港小姐要可做到持續發展，可從ESG三方面入手，可減少相應的碳排放，關心同了解工作人員的想法同需求，加強這節目的內部溝通。」

陳元元手執紅色大聲公說︰「我覺得自己好似呢個大聲公咁樣，參加港姐雖然有好多各種唔同嘅聲音，不單是身邊認識的人，但我都好堅強咁做自己，面對各種挑戰，向大家好勇敢咁傳達自己想法。」她在社交平台拉票說：「很喜歡香港的人、風景和美食，尤其是香港的人，大家都好熱情友善，給予我很大的幫助，所以我希望通過香港小姐這個平台，努力成為更好的自己，再回饋給所有曾經幫助過我的人。希望大家幫我進決賽，每日投我一票，再次感謝大家對我的支持。」

廣告印陳複試照片

陳元元躋身25名初步入圍名單，令鄉親父老感到光榮及興奮。有網民發現在江門有商廈外牆懸掛大幅陳元元複試當天照片的拉票廣告，該廣告印有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，其他字眼包括「投票選港姐 免費送海鮮」、「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」、「本活動7月5日至10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有」。陳元元大型廣告引起網民熱議，有指海報上提到投票可獲贈海鮮，令人質疑是否涉及賄選；還在海報印有TVB標誌，隨時涉及侵權行為。有網民在評論中提到陳元元的父親以前是銀行行長。

已選出正式入圍佳麗 今到髮型屋整頭

無綫企業傳訊部昨日回覆《明報》表示：「TVB一直維護《香港小姐》比賽的公平性和公正性。對於個別機構未經授權使用TVB商標、《香港小姐》商標及相關照片，本台保留追究法律責任的權利。」無綫已選出正式入圍佳麗，今日會安排到髮型屋整頭。