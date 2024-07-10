【開箱】看《海關戰線》不如重溫1996《飛虎》

網民惡搞戲名

瀏覽社交平台有關《海關戰線》的討論，不少網民表示期待下次看《食環戰線》，還提議連串相關題材和戲名，例如《殮房特工》、《渠務雙雄》、《郵政雄心》、《民航風雲》……創意無限，當中不無冷嘲熱諷，到底是看戲後的有感而發，還是針對其他？

《海關戰線》講述香港海關在一次例行海上巡邏查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，過程中遭遇海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友飾）派下屬周正禮（謝霆鋒飾）與國際刑警泰國情報員Ying（劉雅瑟飾）一同到海外追查複雜的黑市軍火，當剛有眉目，噩耗突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情。此片文戲部分牽涉權力鬥爭，包括與張允南是情侶關係的情報科主管邵雅瑩（林嘉欣飾），以及張的直屬上司兼助理關長郭子強（吳鎮宇飾），正爭奪副關長之位；張允南與周正禮亦師亦友，前者受躁鬱症之苦，周的女友在行動中殉職等。然而各個點開了頭，跟推進劇情沒多大關連，包括內鬼揭盅後，他的犯案原因和下場均十分牽強，也難引起同情。動作戲不吝惜子彈，謝霆鋒以一敵衆，碼頭一撞便散等各種誇張場面，不算精彩，而且都在預期之內。據悉全片得到香港海關全力配合，包括借出昂船洲海關基地、北角海關總部等，但電影看來有增強實感嗎？

看《談判專家》最礙眼的改動，出在吳鎮宇的角色身上，已改行當社工的前警員怎可能一通電話便返回談判專家的崗位，還指揮現職警員？《海關戰線》同樣存在令人難以信服的情節，搜獲的黑市軍火被強搶，還遭遇強大火力攻擊，多名關員殉職及重傷，怎可能還因為權鬥問題，死攬案件，而不讓警方介入？港片確實很少以海關為主角的電影，但《海關戰線》並非絕無僅有，謝霆鋒片中經常掛在嘴邊的「職責」，1996年陳嘉上執導的《飛虎》，扮演海關督察的梁詠琪已經說過，也成為她拒絕把案件轉交掃毒組的理由。日前重溫《飛虎》，發現無論劇本或文戲武戲，即使時代不同，對比起《海》片，《飛虎》依然在水準以上。

奪香港電影評論學會最佳導演

《飛虎》講述海關督察關家慧（梁詠琪飾）發現大批毒品運抵香港，率同袍偵查，怎料被「亞洲冰后」之稱的主犯走甩之餘，還面對強大火力的毒販還擊，以Don（王敏德飾）為首的飛虎隊奉命支援。其後警方派飛虎隊與海關成立特別小組，追查毒販及毒品下落。《飛虎》曾獲金像獎3項提名，陳嘉上當年更與《甜蜜蜜》陳可辛瓜分第3屆香港電影評論學會大獎最佳導演，並獲選為推薦電影之一；然而當時也有評論指該片刻意國際化，譬如把販毒「真兇」設定為美國緝毒局探員。但現在重看片中的搶戰場面，依舊實感強，幕後對軍事槍械認真做過資料蒐集，還成為片中揪出真兇的有力線索。

紀律部隊強調職責 飛虎海關之別

身為紀律部隊，《飛虎》的海關有配槍，但不可能跟火力強大的毒販相比，召飛虎隊支援合情合理，雙方最初未能磨合，製造了戲劇衝突；對比《海關戰線》有非常好打的謝霆鋒，梁詠琪等女將可能過於弱質纖纖，但不缺鬥心，而且強調緊守崗位、決不退縮的敬業精神。當特別任務小組解散，劉松仁扮演的警隊高層不贊成飛虎隊私下與海關圍剿毒販，但不忘叮囑王敏德必要時要找英軍支援。《海關戰線》主角面對的歹徒走私軍火，武力強百倍，為何不召解放軍或國安？

《飛虎》有一幕講述成立特別任務小組後，飛虎隊在搜查毒販期間殺掉兩人，王敏德開會時要找出事發經過及原因，而且重複了5次，有隊員不耐煩，認為犯人反抗，開槍還擊天經地義，王敏德卻不以為然，強調「他們是疑犯，未受法庭審訊，更沒有被判死刑；我想重申一點，我們是警察部隊，不是軍人，職責是保護及服務市民，減低傷亡。有人死，就是我們失職，就算死的是犯人」。《海關戰線》的謝霆鋒與疑犯海底肉搏，還「救了」對方，後者被捕，反問謝為什麽救他，謝稱這是其職責，與《飛虎》王敏德不謀而合，但這就是海關的職責嗎？