格倫鮑威爾《龍捲風》歐洲首映 湯告魯斯倫敦撐《壯志凌雲2》拍檔新片

【明報專訊】多齣新片選擇前日舉行首映禮,除了金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演恐怖片《Longlegs》,以及《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)擔正的《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)分別在洛杉磯和紐約登場外,《農情家園》韓裔導演鄭一朔(Lee Isaac Chung)拍攝的《龍捲風》(Twisters)則選擇在倫敦舉行歐洲首映。