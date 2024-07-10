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娛樂

新片《來談談索米》預告曝光 長澤正美造型多變孖辮搶鏡

【明報專訊】《信用欺詐師》長澤正美主演、《首相失憶了》三谷幸喜執導新片《來談談索米》，9月13日在日本上映，首條預告片昨日曝光，長澤正美片中形象多變，高貴淑女、豪邁槍手、可愛孖辮等，造型目不暇給，是其從影以來大挑戰。《新活日常》康城影帝役所廣司同樣昨日釋出新片《八犬傳》預告，扮演江戶時代作家瀧澤馬琴的他，故事橫跨28年，由中年演到老年，同樣是演技大考驗。

文：蘇珮欣

三谷幸喜執導的《來談談索米》講述長澤正美飾演的富婆「索米」失蹤後，曾深愛她的5男為尋人聚首一堂，發現他們所認識的索米，無論形象、外表及性格均完全不同，繼而逐步揭開索米真面目。5男分別由《Drive My Car》西島秀俊、《流浪之月》松坂桃李、《民王》遠藤憲一、《華麗一族》小林隆及《鎌倉殿的13人》坂東彌十郎飾演。

《來談談索米》首條預告片中，5男在大宅會面，各自說關於索米的故事。長澤正美戲中造型多變，分別出現高貴富婆、穿軍裝拿長槍射擊、紮孖辮、的士司機、高中生、歌舞劇演員等，相信她過足戲癮。長澤正美還會為電影獻唱歌曲《Helsinki》，原聲碟將於9月11日推出。

役所廣司《八犬傳》由中年演到老年

役所廣司主演新片《八犬傳》，將於10月25日在日本上映，改編自同名奇幻小說，游走於「虛幻」與「真實」之間。「虛幻」部分講述為了解除家族詛咒，8名劍士奮力戰鬥；「真實」則描述作家瀧澤馬琴，花28年時間創作上述「虛幻」故事。役所廣司飾演瀧澤馬琴，《昨日的美食》內野聖陽扮演瀧澤好友兼畫家葛飾北齋，其他有份演出的包括《今際之國的有栖》土屋太鳳、《東京小屋》黑木華、《月光之下》磯村勇斗、《慾蟲》寺島忍及《標殺令》栗山千明等，陣容鼎盛。

《八犬傳》昨日公開長約分半鐘預告，片中土屋太鳳對役所廣司說：「請尋找擁有八顆珠子的人們。」役所廣司根據這番話開始撰寫《八犬傳》。聽到這故事大綱的好友內野聖陽，深深被吸引。然而役所廣司因兒子患病，一度暫停創作，晚年的役所廣司更雙目失明，但他在繼女黑木華鼓勵下，重新拿起紙筆，創作《八犬傳》。

役所廣司由中年演到老年，大曬演技。他說：「這是一部關於作家瀧澤馬琴的生活及創作的電影，《八犬傳》是他花28年寫成的作品。對瀧澤馬琴來說，什麼才是虛幻，什麼才是真實？能在電影中找到答案。」

《Blue Moment》被指開拍電影版

日媒《女性自身》報道，《今際之國的有栖》山下智久主演的富士電視台日劇《Blue Moment》，將會原班人馬開拍電影版，山下智久得悉喜訊後，已騰出9月份檔期，準備演出電影版。

相關字詞﹕日本電影 八犬傳 來談談索米 役所廣司 長澤正美

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