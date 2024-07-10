【娛樂場】台劇《誰是被害者2》 「玉女掌門人」蘇慧倫復仇殺人

第二季同掀熱話

《誰是被害者》上映後連續15天高踞Netflix台灣排行榜冠軍，掀起追劇潮，演員演技、劇本結構跟角色設置，以及逼真的美術製作，大獲好評。去年4月劇組宣布開拍第二季，除原班人馬外，蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙加盟，共同捲入全新命案。近期播出後同樣掀熱話，8集劇情峰迴路轉，最終揭露蘇慧倫飾演的法醫薛欣寧是連環殺人案兇手，令不少觀眾驚訝說：「她原來是幕後大魔王，很會演。」

《誰是被害者2》講述前鑑識官方毅任迎接女兒江曉孟（李沐飾）離開觀護所，父女和從記者轉職基金會公關的徐海茵一同展開新生活，卻身陷一連串死亡事件。當紅歌手袁綺翎慘遭割喉遇害命案，案件牽起一宗15年前方毅任和恩師林景瑞（喜翔飾）共同經手的情殺案，被認為有辦案不公嫌疑，種種證據都讓方毅任背負頭號嫌疑人罪名。他和刑警趙承寬（王識賢飾）與法醫薛欣寧合作，希望查明真相還自己清白。

劉俊謙曾被懷疑是大魔王

劉俊謙飾演基金會執行長林明誠，一改暖男形象，亦正亦邪，曾被觀眾懷疑是幕後大魔王。林明誠15年前不小心開槍打死同學陳央宇，女同學蕭家穎為維護他喪命，父親林景瑞幫忙掩蓋真相。薛欣寧其實是蕭家穎母親蕭敏君，她以好友薛欣寧身分展開復仇計劃，憑專業醫學知識手刃害死女兒的人。

被封台灣樂壇「玉女掌門人」的蘇慧倫相隔12年再當演員，在《誰是被害者2》「變臉」演殺人犯，從冷靜沉着的法醫，隨愛女命案的真相一步步被揭開，到最後成為連環殺人犯，殘忍行兇的反差形象，令觀眾驚訝說：「沒想到兇手居然是薛法醫，蘇慧倫好會演！把一名母親偏執的愛詮釋得太好了。」

導演直覺 角色薛欣寧非蘇莫屬

蘇慧倫分享詮釋角色心境轉折，「進入角色前期真的很痛苦，為要隱藏是大魔王，嘗試各種表演的可能」。導演陳冠仲笑稱蘇慧倫是那種說沒讀書結果考超好的同學，「第一次碰見慧倫姐時，她表現得不慍不火，想嘗試薛欣寧這個角色，但是沒有把握能做得好，那時候直覺她就是演薛欣寧的人選，結果拍到薛欣寧虐殺林明誠一幕，馬上認證了我的直覺」。

劇中「奪器官連續殺人案」，呈現一幕幕奪聲帶、眼球、舌頭等殘忍行兇畫面，震撼觀眾眼球。至於結局提到平霖市有7大懸案，似有暗示，網民猜是為開拍第3季留下伏線。