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娛樂

ACE褫奪模特兒比賽冠軍 入圍港姐郭恩程續網上拉票

【明報專訊】《2024香港小姐競選》公布25名初步入圍佳麗名單，讓觀眾網上投票。其中身高178cm的郭恩程（Kelly）備受注目，她去年參加ACE娛樂舉辦的《Face of Hong Kong》奪冠，簽下多年合約。郭恩程被指隱瞞與ACE娛樂有合約，入圍港姐時沒有清楚申報，跟無綫簽約，有違合約精神。

無綫企業傳訊部前日發聲明：「《香港小姐》選美競賽一直堅持嚴格的公正性標準，有關郭恩程合約事件，目前已交法律部門處理。在此過程中，本台暫無任何回應。」

ACE娛樂昨日發聲明，稱郭恩程合約事件，目前已交法律部處理，並研究追討該事件引起之任何對ACE娛樂所造成的一切損失，聲明提到：「ACE娛樂在2024年7月9日，收到《Face of Hong Kong》大會正式通知，有鑑於郭恩程小姐在香港的合約事件，損害大會形象，決定即日起取消郭恩程小姐在《Face of Asia》香港賽區《Face of Hong Kong 2023》的得獎名銜。為免浪費社會資源，關於郭恩程小姐合約事件，ACE娛樂將不再回應，見諒。」Kelly未就事件回應，昨午繼續在社交平台拉票：「One more day to go,keep support and vote for me！」

娛樂組

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