ACE褫奪模特兒比賽冠軍 入圍港姐郭恩程續網上拉票

無綫企業傳訊部前日發聲明:「《香港小姐》選美競賽一直堅持嚴格的公正性標準,有關郭恩程合約事件,目前已交法律部門處理。在此過程中,本台暫無任何回應。」

ACE娛樂昨日發聲明,稱郭恩程合約事件,目前已交法律部處理,並研究追討該事件引起之任何對ACE娛樂所造成的一切損失,聲明提到:「ACE娛樂在2024年7月9日,收到《Face of Hong Kong》大會正式通知,有鑑於郭恩程小姐在香港的合約事件,損害大會形象,決定即日起取消郭恩程小姐在《Face of Asia》香港賽區《Face of Hong Kong 2023》的得獎名銜。為免浪費社會資源,關於郭恩程小姐合約事件,ACE娛樂將不再回應,見諒。」Kelly未就事件回應,昨午繼續在社交平台拉票:「One more day to go,keep support and vote for me!」

娛樂組