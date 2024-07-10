林奕匡倒數兒子出世 怕血堅持剪臍帶 雲浩影趁炎夏嘗性感打扮 自爆有追求者

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

準爸爸林奕匡最近公私兩忙，太太懷孕8個半月，8月預產期，倒數兒子出世日子逼近，心情開始緊張，「我要努力掙奶粉錢，最近夜睡早起，有時都會擔心，若工作期間BB突然出世點辦？已通知公司同事，必要時會抽身陪老婆入產房，兼且剪臍帶，她生BB好辛苦，需要支持。我很怕血，小時候想做醫生，因見血時腳軟而打消念頭，但當爸爸就迫自己克服」。

為兒子英文名傷腦筋

太太腹大便便，上落樓梯和著鞋有困難，林奕匡盡老公責任，幫老婆穿鞋子、按摩肌肉，負責佈置嬰兒房，「3月宣布太太懷孕已立即安排搬新屋，怕產後仲忙，現在家居準備就緒，我叫老婆爭取時間多休息，慶幸BB好乖，太太懷孕期間沒有太多妊娠反應，外母從加拿大回港幫忙照顧和下廚，最近多吃住家飯」。他透露兒子中文名交長輩負責，英文名親自主理，查看過千名字還未有頭緒，打算等BB出世配合樣貌、性格才決定。

雲浩影擇偶最緊要性格夾

雲浩影穿白色吊帶晚裝現身，展現仙氣和性感。她甩拖後「無王管」衣著大解放，雲浩影自言性格內斂，一向衣著較密實，但被靚衫吸引而調低防線，認為可趁天氣炎熱，仍後生穿清涼一點留倩影。

有否計劃著泳衣出海影靚相？她稱要保住美白肌膚，會避免長時間曬太陽，留意到潮流興著一件頭泳衣，貪靚有入貨。

是否怕曬黑膚色沒有男士追求？雲浩影否認，自爆有追求者，笑說：「有（追求者）都正常，擇偶主要睇性格，價值觀相近，大家夾得來，他又愛惜我就得，當然運動型、有才華，有時間觀念的男生就更吸引。」

盧鎮業拍新片喪NG

盧鎮業早前赴台灣個半月拍攝香港新導演執導的文藝電影，與《命案》的伍詠詩合作，過程愉快。他難忘戲中對白很多，有一幕長10分42秒的對戲，試過NG十幾次，「這場戲是我入行以來最長的戲分，講我是在台灣修讀編劇課程的香港男生，因為孤獨苦悶，透過交友程式結識新朋友，跟新朋友約會見面」。

盧鎮業笑言跟伍詠詩的對手戲，錄得40多個NG，是該片最多重拍一幕，「這場戲很深刻，我們在橋上拍攝，每逢有大車經過會震到攝錄機搖晃，不過都有少少關我們事」。在台灣期間是否跟女朋友廖子妤受相思之苦？他笑說：「有點掛念她，不過還好，電影開拍前，她陪我到台灣一星期。（她去監場？）不是，她在開機前已回香港。」

冼靖峰努力掙錢買名表

冼靖峰喜歡戴手表，承認未夠財力儲名表，正努力儲錢實現夢想，打算先買名表送給父母，「爸爸任職老師，經常要睇時間，他11月生日，會先選購一隻他喜歡的款式。（不怕同樣任職老師的媽媽呷醋？）她明年1月生日又送一隻，就算送齊給兩老，他們都會互相呷醋，父母有說話畀我聽是好事，帶畀我動力，瘋狂接工作掙錢。」他最近推出新歌《無意冒犯》，大爆父親在家試唱。問到對爸爸唱功評價？冼靖峰笑說：「我細個由他教唱歌。」有否想過幫父親報名參加《中年好聲音3》？他說：「爸爸就快享受退休生活，或者等他儲多點信心先。《中年》應該仲有第四第五季。」

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