明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林奕匡倒數兒子出世 怕血堅持剪臍帶 雲浩影趁炎夏嘗性感打扮 自爆有追求者

東方表行「Timeless Party」雲浩影性感現身 林奕匡預告要為BB剪臍帶

【明報專訊】東方表行贊助7月11日至8月28日假大館舉行「曲詞印記：顧嘉煇 X 黃霑 X 粵語流行曲」展覽，昨晚舉行「Timeless Party」開幕派對，東方表行董事總經理楊衍傑與林奕匡、王馨平、雲浩影、盧鎮業、冼靖峰、周漢寧、潘靜文、江廷慧、湯君慈、湯君耀、應智越、周卓盈、李潤東和陳明憙等出席，場面熱鬧。雲浩影回復單身後大曬性感，自爆有追求者，擇偶持開放態度。將為人父的林奕匡克服心理關口預告陪太太李靄璣入產房剪臍帶；盧鎮業透露早前到台灣拍戲，女友廖子妤在他開工前到當地陪伴解相思。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

準爸爸林奕匡最近公私兩忙，太太懷孕8個半月，8月預產期，倒數兒子出世日子逼近，心情開始緊張，「我要努力掙奶粉錢，最近夜睡早起，有時都會擔心，若工作期間BB突然出世點辦？已通知公司同事，必要時會抽身陪老婆入產房，兼且剪臍帶，她生BB好辛苦，需要支持。我很怕血，小時候想做醫生，因見血時腳軟而打消念頭，但當爸爸就迫自己克服」。

為兒子英文名傷腦筋

太太腹大便便，上落樓梯和著鞋有困難，林奕匡盡老公責任，幫老婆穿鞋子、按摩肌肉，負責佈置嬰兒房，「3月宣布太太懷孕已立即安排搬新屋，怕產後仲忙，現在家居準備就緒，我叫老婆爭取時間多休息，慶幸BB好乖，太太懷孕期間沒有太多妊娠反應，外母從加拿大回港幫忙照顧和下廚，最近多吃住家飯」。他透露兒子中文名交長輩負責，英文名親自主理，查看過千名字還未有頭緒，打算等BB出世配合樣貌、性格才決定。

雲浩影擇偶最緊要性格夾

雲浩影穿白色吊帶晚裝現身，展現仙氣和性感。她甩拖後「無王管」衣著大解放，雲浩影自言性格內斂，一向衣著較密實，但被靚衫吸引而調低防線，認為可趁天氣炎熱，仍後生穿清涼一點留倩影。

有否計劃著泳衣出海影靚相？她稱要保住美白肌膚，會避免長時間曬太陽，留意到潮流興著一件頭泳衣，貪靚有入貨。

是否怕曬黑膚色沒有男士追求？雲浩影否認，自爆有追求者，笑說：「有（追求者）都正常，擇偶主要睇性格，價值觀相近，大家夾得來，他又愛惜我就得，當然運動型、有才華，有時間觀念的男生就更吸引。」

盧鎮業拍新片喪NG

盧鎮業早前赴台灣個半月拍攝香港新導演執導的文藝電影，與《命案》的伍詠詩合作，過程愉快。他難忘戲中對白很多，有一幕長10分42秒的對戲，試過NG十幾次，「這場戲是我入行以來最長的戲分，講我是在台灣修讀編劇課程的香港男生，因為孤獨苦悶，透過交友程式結識新朋友，跟新朋友約會見面」。

盧鎮業笑言跟伍詠詩的對手戲，錄得40多個NG，是該片最多重拍一幕，「這場戲很深刻，我們在橋上拍攝，每逢有大車經過會震到攝錄機搖晃，不過都有少少關我們事」。在台灣期間是否跟女朋友廖子妤受相思之苦？他笑說：「有點掛念她，不過還好，電影開拍前，她陪我到台灣一星期。（她去監場？）不是，她在開機前已回香港。」

冼靖峰努力掙錢買名表

冼靖峰喜歡戴手表，承認未夠財力儲名表，正努力儲錢實現夢想，打算先買名表送給父母，「爸爸任職老師，經常要睇時間，他11月生日，會先選購一隻他喜歡的款式。（不怕同樣任職老師的媽媽呷醋？）她明年1月生日又送一隻，就算送齊給兩老，他們都會互相呷醋，父母有說話畀我聽是好事，帶畀我動力，瘋狂接工作掙錢。」他最近推出新歌《無意冒犯》，大爆父親在家試唱。問到對爸爸唱功評價？冼靖峰笑說：「我細個由他教唱歌。」有否想過幫父親報名參加《中年好聲音3》？他說：「爸爸就快享受退休生活，或者等他儲多點信心先。《中年》應該仲有第四第五季。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞