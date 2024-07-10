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娛樂

公審老公接女同事返工 吳若希：趷起條尾都知你會做咩

【明報專訊】吳若希與老公何兆鴻（Alex）婚後育有一子一女，結婚初期，夫妻常因小事爭執，吳若希更不時在社交平台公審老公，但近年已少了此情况。昨日吳若希再度忍不住爆seed，連環發文公審Alex，並貼出夫妻間對話截圖，吳若希對老公接送女同事感不滿，更忍不住爆粗。

事件因Alex稱要駕車接女同事返工，目的是要對方簽MPF，但被吳若希鬧完後，他與女同事改搭港鐵返工。吳若希寫道：「真係好大嘅原因呀~叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵。好sweet啊~你唔好畀人影到啊~」她再留言：「其實呢，女人係好敏感嘅，你趷起條尾都已經知你會做咩㗎。」

公開對話截圖 窒老公身有屎

截圖中見Alex答：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣都要比（畀）人鬧，我唔同你講，鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾，做唔到嘢又鬧，我而（𠵱）家做正經嘢都鬧。」吳若希再寫道：「即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我𠵱家先知，原來MPF需要老闆親自攞文件畀員工簽，男人呢~就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪返女人唔體諒佢。」她又暗窒Alex：「作為太太，要提就提咗，佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定……之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」

及後吳若希主動向MPF Agent求證：「係咪需要Alex親自去搵個員工簽返名，今日之內交畀你？」該Agent說：「唔係呀，我同佢溝通咗，我聽日下午會去葵涌公司搵佢員工簽名呀。」吳若希暗諷說：「大家都唔好誤會何生，佢女同事喺啟德，我哋住何文田，又真係好近嘅，何生呢種反向思維，好忙但係唔想麻煩到個Agent，要親自去搵女同事，而唔係直接返公司等女同事返工，都情有可原嘅。」

Alex：會𧨾番太太開心

吳若希公審老公惹網民熱議，有安慰及支持她，亦有笑指Alex娶她是人類史上最偉大的事，她反駁可惜對方無資格。Alex就事件向傳媒表示清楚太太性格，會想如何𧨾番太太開心。

娛樂組

相關字詞﹕何兆鴻（Alex） 吳若希

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