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娛樂

【開箱】《妙探出差：艾索福里》 愛迪梅菲再闖比華利山救愛女

【明報專訊】荷李活颳起懷舊風，繼《重案夢幻組》面世近30年，同系列第四集《重案夢幻重組再重組》上月姍姍來遲後，愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演警匪片《妙探出差》亦趁40周年紀念，本月3日透過影視串流平台Netflix上架最新一集《妙探出差：艾索福里》（Beverly Hills Cop: Axel F），據報新片製作費高達1.5億美元（約11.7億港元），換來「爛番茄」網站67%好評，是否值得見仁見智。

面世40周年

《妙探出差》可說是愛迪梅菲的成名作，1984年上映票房大賣，不單成為美國年度冠軍，全球更勁收3.1億美元（約24.1億港元），短短十年拍足3集，粗製濫造可想而知。正當影迷以為《妙探出差》以三部曲告終，事隔30年突然推出第4集《妙探出差：艾索福里》，改由澳洲短片導演馬克莫萊（Mark Molloy）首次操刀，演員陣容亦面目全非，換上《潛行凶間》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）扮演比華利山警察，《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）飾演警局內鬼，喚起集體回憶之餘，同時帶出新鮮感。

《妙探出差：艾索福里》與《重案夢幻重組再重組》同樣由謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）擔任監製，故事亦巧合地以揪出警隊內鬼為主軸，看來懷舊只是藉口，創意乾涸才是事實。新片延續三部曲傳統，底特律刑警艾索福里（愛迪梅菲飾）總是為了調查某宗案件，必須飛抵比華利山執法，過程極盡瘋狂與破壞之能事，最終把壞蛋繩之於法，繼續當個神憎鬼厭的人民英雄。

揪出警隊內鬼

從開場第一幕飛車捉賊戲足以反映艾索行事有多張狂，他為緝捕珠寶盜竊案劫匪，由冰上曲棍球場一直追隨不捨，然後駕駛剷雪車橫衝直撞，沿途摧毀數十部汽車才令匪徒落網。過去一直充當艾索「擋箭牌」的警局副局長傑佛瑞（保羅列沙飾）終於撐不下去，提早宣布退休。另一方面，被控殺警的囚犯山姆自稱含冤入獄，雖然證據確鑿，艾索女兒兼比華利山律師珍桑德斯（泰萊佩芝飾）仍答應助他翻案，為他找出殺死科普蘭警長的真正兇手，就在上庭當日，一班蒙面狂徒作出死亡恐嚇，迫使她放棄官司，艾索得悉女兒捲入毒販殺人滅口的陰謀，匆匆趕赴當地救駕。

艾索當年為了緝兇，收到江湖追殺令，為了保護妻女安全，強迫她們離開底特律，珍年幼不知內情，誤會父親拋妻棄女，從此拒絕來往。如今輪到珍陷險境，艾索豈能坐視不理，偏偏女兒不領情，幸好珍的前度男友正是負責調查殺警案的比華利山警探巴比（祖瑟夫哥頓利域飾），三人暫時放下成見，聯手調查緝毒部門警長葛蘭特（奇雲貝根飾）勾結當地毒梟內情，彼此勢成水火，結果邪不勝正，最後父女冰釋前嫌，大團圓結局。

喚起集體回憶

《妙探出差：艾索福里》最大賣點，當然是勾起「60後」、「70後」影迷的集體回憶，愛迪梅菲查案過程扮鬼扮馬，跟警局老拍檔保羅列沙（Paul Reiser）吵吵鬧鬧等熟悉場面，忠實擁躉看罷只覺窩心，至於劇情是否犯駁，恐怕已懶得理會。當然，63歲愛迪再拍動作片當然有難度，因此由開場的剷雪車橫衝直撞底特律街頭，到片尾的直升機墜落比華利山警局門口，大部分動作戲都是「坐住演」，危險鏡頭毋須親身上陣，只要適時解決父女心結，大打溫情牌觀眾便收貨。

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