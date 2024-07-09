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娛樂

畢彼特《F1》預告曝光 退役車手再戰江湖

【明報專訊】《壯志凌雲：獨行俠》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導、《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）主演賽車片《F1》將於明年6月27日上映，前晚率先公開首條預告片，講述畢彼特飾演退役賽車手，重出江湖訓練新秀的故事，結尾更有他親自落場比賽的片段，緊張刺激。除了畢彼特外，《黑鏡》丹森艾迪斯（Damson Idris）、《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）及《伊尼舍林的女妖》嘉莉干頓（Kerry Condon）亦會參演，七屆世界一級方程式（F1）總冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）和Haas車隊前總監史迪拿（Guenther Steiner）亦會客串一角。

預告片以英國搖滾樂隊Queen經典金曲《We Will Rock You》作為背景音樂，配上跑車引擎的咆哮聲，令人熱血沸騰。不過，亦有網民批評片名「沉悶且欠缺想像力」。提起畢彼特，上周末他拖着珠寶設計師女友Ines de Ramon現身英國F1銀石站賽場，見證此片監製之一咸美頓相隔31個月再奪分站冠軍，並以9度揚威英國站成績，打破舒麥加（Michael Schumacher）最高紀錄。

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