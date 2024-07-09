韓國演藝界多喜事 宋仲基愛妻再懷孕 「性感女神」泫雅10月嫁龍俊亨

文：蘇珮欣

早前客串演出韓劇《淚之女王》的宋仲基，去年1月與《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯奉子再婚，同年去年6月兒子出生，如今剛滿一歲，最近有網民「野生捕獲」一家三口外出的照片，感覺溫馨又幸福。昨日有韓媒報道，姬蒂再度懷孕，現正在家安胎，基哥已向家人與好友告知喜訊。宋仲基所屬經理人公司稍後證實消息無誤，但未有透露姬蒂懷孕周數及預產期等資料。基哥兒子去年在意大利出世，第二胎會否一樣？事務所表示有關問題涉及藝人私隱，因此無法確認。基哥主演新片《波哥大》預計今年下半年開畫，現正籌備拍攝新劇《My Youth》。

傳統韓屋舉行婚禮

另一方面，韓媒昨日亦報道32歲女歌手泫雅與比她年長兩歲男友龍俊亨定於10月11日結婚，指二人相識多年，互相支持和鼓勵，早已建立深厚友誼。最近發展成為戀人，對感情更具信心，所以決定結婚。

婚訊曝光後，泫雅與龍俊亨大方承認，前者聲稱每當遇到困難，男友都會給予安慰，「感謝一直以來支持我的人，我對未來充滿信心，希望大家多多祝福」；龍俊亨表示他倆即將展開人生新一頁，婚禮僅邀雙方親友出席，有消息指婚禮選在首爾城北區的傳統韓屋三清閣舉行。他們希望保留私隱，又想舉辦小規模的戶外婚禮，因此在剛過去的春天，預訂了三清閣作為婚禮場地。

前度拍拖7年分手

以女團4Miunte成員出道的泫雅，跟男團Beast（現改名Highlight）出身的龍俊亨識於微時，曾經隸屬同一事務所Cube娛樂，經常一起出席活動。今年1月，他們分別透過社交媒體上傳在沙灘拖手的合照並留言：「請好好看顧我們。」藉以公開戀情。泫雅曾在節目中「放閃」，自爆手機的熒幕牆紙正是二人合照，今年3月更被目擊到泰國旅行。

事實上，泫雅與龍俊亨拍拖半年，並非一帆風順，後者2019年捲入鄭俊英偷拍及散播性愛短片事件，雖然警方證實他不涉罪行，但因聲譽受損，黯然退出組合。直至二人公開戀情，網民重提男方醜聞，力勸泫雅帶眼識人。另一方面，泫雅曾與組合Pentagon前成員Dawn交往7年，多次以情侶檔姿態表演，更一度傳婚訊，可惜最終分手收場，令泫雅傷心不已。龍俊亨出道初期，亦曾與女團KARA已故成員具荷拉拍拖。