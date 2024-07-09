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娛樂

【娛樂場】音樂劇《為你鍾情》 黃劍文化身「哥迷」唱張國榮金曲

【明報專訊】以張國榮（哥哥）為主題的音樂劇《為你鍾情》，由黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘、歐陽豐彥和馬沛詩等主演，8月16至25日假西九文化區戲曲中心大劇院演出8場。

故事講述兄弟Louie（黃劍文飾）和Paul（歐陽豐彥飾）繼承亡父經營多年的冰室，因區內大廈重建，加上生意不景、經營不善，冰室終於來到最後一天營業。二人為完成父親身為張國榮粉絲的遺願，在結業最後一天舉辦以張國榮歌曲為主題的音樂會，可惜臨近關門依然沒有客人光顧，直到一個又一個老朋友為着哥哥的原故到訪，為冰室畫上圓滿句號。

劇中選唱多首張國榮金曲，包括《H2O》、《風繼續吹》和《追》等，監製紀緋珣透露籌備《為你鍾情》一年多，「張國榮有着獨特的魅力，令人懷念至今，我們身為表演事業的一份子，應該要向哥哥學習。他的專注、認真、努力，就是讓歌迷愛上他和其作品原因」。

為藝術學生獎學金籌款

是次演出跟本地藝術教育學院合作，為表演藝術學生獎學金籌款，讓哥哥的愛繼續延續開去。紀緋珣希望更多年輕人認識張國榮，百老滙有長演的Michael Jackson音樂劇，希望香港也可以有長演的張國榮音樂劇。

新歌滲透對哥哥思念愛意

《為你鍾情》音樂總監嚴勵行（Johnny Yim）透露劇中選定20多首張國榮的歌曲，「都是大家耳熟能詳，更是跨年代。多名出色演員，配合我合作多年的樂手現場演繹，相信觀眾會為哥哥的音樂而鍾情。我為音樂劇創作了全新的主題曲《盡頭重遇你》，邀請了周耀輝填詞，歌詞中滲透對哥哥濃濃的思念和愛意，『榮迷』必定會感受到我們的真心真意」。

黃劍文自認是音樂劇初哥，在《為你鍾情》演重要角色，跟經驗豐富的演員合作，承認有壓力，有信心征服，會全力以赴演出。

黃劍文閉關綵排 征服壓力

黃劍文向《明報》透露之前綵排最先要適應早睡早起，笑說：「平日我是夜貓子，習慣凌晨兩三點睡覺，現在綵排朝早9時集合，綵排後回家還會不斷聽歌。劇中我有較多solo，也有和唱，加埋十多首歌。哥哥的歌當然認識，要唱有難度，自己又有要求，其他演員都好強，要跟上大家的步伐，我要更努力。綵排初時自增壓力，有一刻感透不過氣來，真正體會到工作壓力，要對得住8場來支持我們的觀眾，我會征服這些壓力。」

黃劍文為專注綵排閉關，除非有些早已答應的工作，其餘時間完全投入練歌、排舞與演戲。他表示可以演音樂劇完成人生check list其中一個夢想，雖感壓力，但很享受，「這個音樂劇主題是圍繞哥哥，大家都知道哥哥好努力，表演好好，我哋希望傳承哥哥的精神，我會加把勁」。

相關字詞﹕嚴勵行 紀緋珣 張國榮 黃劍文 為你鍾情

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