擾亂秩序案續審 鄭雋熹稱林頴彤遭警員推撞胸部

30歲鄭雋熹庭上作供時否認控罪，表示跟Bella是認識了兩三年的好朋友，案發當日本來相約食飯見面，由於他提早收工，於是應要求接載Bella和兩名友人先到大埔那打素醫院處理事宜，其間他留在醫院病房外等候約4小時，對Bella與友人為何到醫院並不知情。

Bella聞鄭陳述事發經過落淚

鄭雋熹稱Bella因在病房外遭警員推撞，撞到胸部及差點跌倒，受無禮對待後哭了，令他感錯愕，走上前安慰Bella，並多次詢問警員「點解推人」未受理會，對方更拿出胡椒噴霧指向他，他一再追問：「你隸屬哪一個警署？」對方輕佻回應：「你自己查囉。」他才舉起手機拍攝，打算投訴之用，後來被拘捕。坐在被告欄的Bella聽到鄭雋熹陳述事發經過，一直眉頭緊鎖及眼濕濕，一度用手抹眼淚。裁判官安排案件今日（9日）上午11點30分續審。

共患難感情昇華

Bella傍晚5時許離開法院，她受訪表示因約食飯牽連鄭雋熹惹司非，感不好意思，聽到對方被盤問受委屈，忍不住落淚，從事件認識到他是有義氣的朋友。問到有沒有對鄭雋熹加分？她豎起拇指說：「加分，公開加分，大家經歷了很多，他都冇任何埋怨，亦都很明白件事，大家都清楚大家為人，感情昇華了。」是否拍緊拖？Bella說：「冇冇冇，但一定有發展空間，可以多約食飯了解。（可以付託終身？）又未到付託終身，現在理掂自己先啦，單官司都未知結果如何，我都好擔心。」

Bella今日接受控辯雙方律師盤問，她稱很期待為自己發聲，「案件已拖延了一年，多少會令大家對我有誤會，想快點以個人角度說出事件經過」。她稱最近忙於應訊，減慢了社交平台拍片工作，已計劃完成審訊後出外拍旅遊片，又報讀了為期4個月的素食營養課程，早前修讀的營養學課程已畢業。

鄭抱平常心講事實

鄭雋熹離場時稱抱平常心，問到有冇信心脫罪？他說：「我知自己冇做犯罪的事，已經將事實講出來，不過很多事不是自己控制。（感覺無辜？）人生經常會遇上無奈事情。」

提到Bella聽他作供時落淚，鄭雋熹笑問：「她是不是眼乾？聽（今）日帶支眼藥水畀佢。」會不會關心Bella？他說：「佢見慣大場面，反而我需要人關心，好緊張，隻腳仲震緊，好耐冇做過訪問。」有冇再約Bella食飯？他笑說：「上次約她食飯就被拘捕，暫時不敢再亂來。」

【案件編號：FLCC1296/2023】

記者：鍾一虹