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娛樂

結束七年情 MIRROR隊長楊樂文與女友分手

【明報專訊】男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）跟女友甄吳露茜（Luxi）拍拖7年，之前傳好事近，最終昨日突然宣布分手。Lokman與Luxi分別在社交平台交代「分」訊，二人同以藍天白雲照片做背景，寫道：「我們已分開一段時間……分開是和平的。」Lokman宣布分手網民感可惜，稱MIRROR成員難逃分手魔咒。

娛樂組

Luxi在多名「鏡嫂」中屬較高調，過往多次以Lokman女友身分出席活動，也樂於分享跟男友的甜蜜事。去年Lokman在社交平台上載花束與愛貓照片，留言：「今次掂晒啦老竇！」惹求婚成功揣測。事後Luxi否認男友求婚，表示兩人未有結婚計劃，但對這段感情很有信心，不擔心七年之癢。

舒適情况下交代 互相祝福

Lokman和Luxi昨日分別在社交平台以同一段文字宣布「分」訊，表示往後不會再回應，「我們已經分開了一段時間。相隔一段時間後才公佈，是因為我們也想確認一下事情，確認一下對方，在一個我們都舒適的情况下向大家交代。分開是和平的，關係是舒適的，我們也已經踏上成長的路上，更加了解自己和對方。十分感恩一起走過的日子，我們之間只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！我們感謝對方！感謝各位！」

輪住分手 愛情事業難兼備

Lokman跟Luxi分手惹熱議，MIRROR成軍時有多名隊員皆坦白有穩定感情關係，隨着他們事業愈成功，愛情與事業愈難兩者兼得，先後多名成員跟拍拖多年的女友分手。呂爵安（Edan）參加《全民造星》時有拍拖3年的女友Stephanie，後來和平分手。柳應廷（Jer）與女友Kelly拍拖5年，兩人經歷冷戰，最後互相取消追蹤對方社交網，Jer承認分手。

Frankie新歡惹怒「鏡粉」

陳卓賢（Ian）入行後與盧慧敏（Amy）拍ViuTV劇《無限斜棟有限公司》撻着，二人大方認愛，不過感情只維持了兩年。陳瑞輝（Frankie）與舞蹈員女友Hei拍拖13年，去年宣布分手，Frankie年底開心公開新戀情；不過新歡Christy被揭黑歷史，惹「鏡粉」（粉絲暱稱）反感，有人叫Frankie退團。

盼Stanley破分手魔咒

邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）同是圈中人，二人早在讀大學時在主題公園工作認識，畢業後拍廣告重遇成情侶。Stanley與Alina拍拖7年，已發展至同居關係，不時公開放閃。Alina早前受訪，透露對男友近日人氣升未感壓力，說彼此也在成長，感情更昇華。網民對MIRROR成員中只剩Stanley仍與「元祖」女友在一起，感慨表示：「得番大表哥（Stanley）拍長拖！」希望兩人可打破MIRROR分手魔咒，開花結果。

相關字詞﹕分手 吳露茜（Luxi） 楊樂文（Lokman）

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