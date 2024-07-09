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娛樂

為泳手爭權益 方力申找霍啟剛幫忙

方力申對泳總回應感失望 嘆對香港游泳發展不樂觀

【明報專訊】方力申2018年開辦游泳學校，連日為泳會內成績優異的小泳手未能參加錦標賽抱不平，發公開信向香港游泳總會發炮，前晚他到場支持《天使綜合症慈善演唱會》，被問及事件進展，依然感到憤怒及委屈。

「對香港游泳發展不樂觀」

方力申說：「講到尾，我為港隊立下不少汗馬功勞，為推廣游泳不遺餘力，還以游泳成立慈善機構，現在年紀老邁，仍日日練水參加比賽，推動年輕泳手，泳總的聲明，竟說報道不要咁負面，會影響年輕泳手及造成總會聲譽受損，完全沒有問候過該學生，覺得委屈是泳總完全沒有為泳手利益着想，只講制度，我就嬲囉！」他指就算是自己的泳會未夠班，也不是該學生未夠班，作為泳總應該幫助泳手，讓泳手爭奪多些錦標為港爭光，就此事已有議員跟他聯絡，他亦聯絡身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛，希望對方幫忙，他說：「我覺得條例點都要改，講出去都畀人笑啦！其實有幾難？還出了大家都公認無水平嘅回應，令我對泳總失望，對香港游泳發展也不樂觀。」

方力申提到何雁詩兒子Asher，稱也有參加對方的生日會，當得知Asher患病消息大感震驚，「很佩服他們在這麼苦惱的時候，又要忙照顧兒子，仍舉辦這個慈善演唱會，我當然要全力支持，過往我參加過幫助智障人士的活動，希望外界對病患者多些包容」。可有為未來生小朋友做準備，預防患遺傳病？他稱經了解後，就算人工授孕都是防不勝防，所以不會想太多。

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