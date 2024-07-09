慈善演唱會籌近百萬 鄭俊弘何雁詩為「小天使」忍淚演出

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鄭俊弘與何雁詩為慈善不遺餘力，今次的慈善騷邀得方力申、蘇永康及JW（王灝兒）等擔任表演嘉賓，汪明荃、薛家燕、樂易玲、郭柏妍、黎諾懿、麥明詩與老公盛勁為等到場支持。鄭俊弘與何雁詩感激道：「呢份人情一世都報答不到！」

總綵排兒子到場玩樂器

演唱會在梁詠琪聲音導航《一封天使家長的信》、鄭俊弘與何雁詩合唱《You are my sunshine》揭開序幕，屏幕播出Asher成長的照片。他們表示擔心兒子害怕，故沒安排他上台，不過在總綵排時，兒子有到場，還開心周圍玩樂器。

後台爆喊 將壓力變動力

何雁詩騷後表示，他們只是社會上的小人物，靠很有愛的團隊，今次才能成事，演唱會只是幫忙病童的第一步，之後會開設網上頻道，訪問特殊家庭，亦會在書展搞活動，希望介紹大家認識天使綜合症，也關注到其他罕見病。她稱怕影響演出，一直在台上強忍眼淚，直至在後台見到陳瀅終忍不住爆喊，「見到好朋友變得放鬆，確是很大壓力，但會將壓力化為動力」。

蔡思貝：見到一個好強的媽媽

蔡思貝既是閨密團「SIXTERS」其中一員，亦是何雁詩兒子Asher的契媽，她說：「唱歌不是我專長，自問未有能力上台獻唱，唯有落力推銷義賣的T恤及環保袋，希望用我丁點能力，呼籲多些人捐款。」她稱鄭俊弘與何雁詩因籌備演唱會很忙，最近都沒有帶兒子出來玩，她也沒機會見到契仔。

問到可知Asher病情？蔡思貝說：「OK的，因為Asher成日笑，真係一個天使咁。當然有心痛何雁詩，初初知道這消息，有種心痛和無助感覺，因知道無辦法幫到她，一直以來我見到一個好強的媽媽，以她為榮，她處理得好好，作為朋友為她加油，鄭俊弘也是個好爸爸，會用盡任何方法，令兒子在最健康及開心的情况下成長。」

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