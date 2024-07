台北見面會6000粉絲捧場 金秀賢承諾專心拍戲暫停唱歌

金秀賢亞洲巡演粉絲見面會第4站,前晚在台北林口體育館揭幕,他先唱出《淚之女王》插曲《Love You With All My Heart》打頭陣,並以華語說「你好」跟現場6000粉絲打招呼,笑言已辦了3場見面會,理應心情逐漸放鬆,可是這夜依然覺得緊張,原本想說見到粉絲的臉孔後,令他聯想到某部電影,偏偏想不起戲名,最後終於記得是《那些年,我們一起追的女孩》,主持人曾寶儀問他:「你的初戀情人在這裏?」嚇得他急忙否認。

在問答環節中,有人要求金秀賢再次演繹在橫濱站唱過、米津玄師的日文歌《Lemon》,原本他以樂隊成員已退下舞台為由,打算胡混過關,怎料樂手突然上台,他唯有在沒準備的情况下完成表演,贏得全場掌聲鼓勵。不過,金秀賢對於自己歌藝似乎欠缺信心,其後獻唱《Someone You Loved》、《All of me》等歌曲,忍不住自嘲:「我以後會認真拍戲,暫時停止唱歌,報答大家支持。」

見面會到了尾聲,大會播出粉絲自製應援片段,表達對金秀賢不離不棄的感情,他看罷忍不住眼泛淚光,感動地說:「我不是一個愛哭的人,希望將來以更好的影視作品報答你們。」然後再次自嘲:「我知道沒辦法用歌聲報答大家。」最後唱出《淚之女王》另一插曲《Way Home》,並跑到台下繞場一周,近距離送別粉絲,可見誠意十足。

與緋聞女友金智媛口味相同

金秀賢上周五(5日)抵達台北後,下機即急不及待到鼎泰豐享用小籠包等台式美食;前晚10時左右,見面會結束後舉行慶功宴,今次改吃麻辣火鍋,他在工作人員護送下,抵達中山區吉林路的著名餐廳,神通廣大的粉絲亦早已聚集門外,原本只有50人守候,待他用餐一個半小時後離去,粉絲人數已增至近百,把現場擠得水泄不通,他由大批保鑣包圍,快步登上座駕,沿途不忘接下粉絲信件及禮物,貫徹親民本色。

金秀賢在《淚之女王》的拍檔兼緋聞女友金智媛,上月到台北出席時尚品牌新店開幕禮後,同樣選擇麻辣火鍋作為慶功宴,看來二人不單衣著品味相似,就連飲食口味亦類同,傳出緋聞並非無因。