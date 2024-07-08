【娛樂場】鄭保瑞作品選映 4片重現大銀幕展暗黑暴力美學

MCL舉行「鄭保瑞導演作品選映」，揀選4部他執導的作品於7月中至8月放映，包括2023年《命案》、2021年《智齒》、2012年《車手》和2009年《意外》，門票預售中。

鄭個人推介《意外》

鄭保瑞說：「雖然好少翻睇自己嘅作品，但如果要揀一套嘅話，4套入面最推薦大家睇《意外》。」《意外》由他執導、杜琪峯監製，古天樂和任賢齊主演，此片被改編成同名韓國電影，由姜棟元和李美淑等主演，正於香港上映。

鄭保瑞的電影對暗黑暴力美學、人性殘酷的刻劃、探索都市絕望的極限，香港影迷早已熟悉。「紅褲仔」出身的他，由場記做起，先後擔任多部港產片副導演，甚至配音和客串等，其後成獨當一面的名導演。是次選映4齣鄭保瑞執導的作品，由人算不如天算到宿命，到對抗命運，觀眾可透過大銀幕直視他強烈的影像世界。

《命案》由林家棟和男團MIRROR隊長楊樂文主演，結合風水、懸疑和驚悚元素，展現喪心病狂的天人大戰。此片入圍柏林影展「特別放映」單元，奪香港電影金像獎最佳導演、最佳編劇與最佳剪接。

重溫劉雅瑟封影后之作

《智齒》集變態暴力宿命共冶一爐。全片以黑白色呈現關於寬恕與贖罪、偏執與求生的人間煉獄，林家棟和劉雅瑟演出「活着比死亡更無能為力」的末世絕境。鄭保瑞透露電影一開始以彩色拍攝，後來經過多次剪接和修改後，突覺收起色彩，以黑白色呈現，更能顯出這部戲的純粹，最後決以黑白色版本上映。

此片入圍柏林影展「特別放映」單元，女主角劉雅瑟憑《智齒》首封香港電影金像獎影后，電影同時獲得最佳編劇、最佳攝影及最佳美術指導。

《車手》驚險玩命飛車

《車手》不止講飈速，還有鬥智鬥力的警匪賽車，由余文樂和黃秋生主演，戲中多場玩命飛車戲成經典，鄭保瑞與動作指導錢嘉樂堅持實景拍攝，攜手打造多個驚險逼真的鬥車場面。戲中「8000轉、兩米車，要衝嘅時候就去到盡」的轉彎，成為港產同類題材片其中一個著名場面。

《意外》是鄭保瑞加盟銀河映像後的首作，戲中各種精心製作真假交錯，但求殺人於無形，以「意外」和「設局」展開與命運角力。職業暗殺者大腦（古天樂飾）擅於策劃天衣無縫的暗殺佈局，行兇手法能令目標人物葬身於意外之中，遇害者表面上死於非命，案情卻是暗殺組成員一起策動的驚心殺人行動。然而，日復日的殺人行動，為大腦帶來思緒壓力，常夢見自己死於意外。故此他每次執行任務愈來愈謹慎，為防意外降臨自己身上，但其中一次任務，突如其來遇上真正的交通事故，令行動失敗，看他能否敵過命運的安排。