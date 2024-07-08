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娛樂

徐天佑未有計劃移民 不排除Shine重組

【明報專訊】徐天佑近年少幕前演出，有傳他與太太移居英國。天佑接受梁泰來主持的商台節目《星光背後》訪問，透露2006年因焦慮症開始接觸身心靈治療，後來到英國學習，成為身心靈導師，從未有計劃移民。他稱過去5年自己跟香港均經歷不同變化，幕前工作減少，兩年前轉型當身心靈導師，至今教授逾200學生。

當身心靈導師 掙穩定收入

問他這幾年幕前工作大減是否感失落？天佑說：「入行咁多年，都經歷過幾次無咩嘢做嘅日子，習慣咗，明白呢行嘅生態。」他對上一部電影是2019年賀歲片《恭喜八婆》，電視劇是2022年ViuTV《940920》，去年參與風車草的舞台劇，「命運去到呢一步，要識應對，演出機會好講緣分」。他表示新冠疫情時無工開，長時間零收入，擔心收入問題，於是創新搵出路，轉型身心靈導師，證明天無絕人之路，幫到人的同時又有穩定收入。

視黃又南工作伙伴

天佑2021年宣布離開合作20年的經理人公司，透露2018年做完與黃又南組成的Shine第二次紅館演唱會時已有離開的想法，其間發生很多事，覺得是時機做決定。他曾在社交網發表「No more Shine」論，惹拆伙揣測，天佑解釋：「嗰時經歷緊好多事，我諗（Shine）暫時都未有任何新計劃，又唔係話發生啲咩，只係未有任何計劃。」他稱2006年Shine已宣布分開發展，要不是2012年黃偉文作品展，令Shine重組勾起樂迷回憶，或許跟黃又南未必有之後的合作。

談到跟黃又南的關係，天佑表示由初出道時工作完會相約去玩，後來只是工作伙伴。問Shine會否再同台演出？天佑說：「我唔會話無可能，呢啲都係睇所有安排、緣分，同埋睇下有冇火花去做嗰件事。」

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