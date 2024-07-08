明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

無綫派員採訪 高層樂易玲送抱打氣 姚焯菲鍾柔美詹天文好忙 無搵炎明熹

【明報專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）7月19、20日舉行兩場《音樂出沒 Let's play together》演唱會，3小花昨日到將軍澳出席簽唱會造勢，有傳After Class隊友炎明熹（Gigi）因續約問題遭「雪藏」，她們得寵獲力捧，待遇明顯有差異，無綫除派員採訪，高層樂易玲現身撐場，還上台向3人送抱打氣。Chantel不認為自己被力捧，跟Yumi與Windy異口同聲說未有機會和Gigi聯絡。昨日Gigi在社交網「亮相」，上載多張不同表情近照，還抱愛貓「炎三科」自拍。

記者：林祖傑

Chantel、Yumi和Windy昨日在簽唱會分別上台個人表演跳唱，她們透露演唱會歌單已排好，3人會以不同組合形式演出，亦有一首3人合唱的新歌。

缺一個成員也不是After Class

問可會考慮3人另組新女團改隊名？剛從新西蘭回港的Chantel說：「冇諗過呢樣嘢，亦都沒有這個安排。」Windy補充：「其實我們純粹3個夾埋一齊開騷，不要諗我們是什麼女子組合，After Class少了任何一個就不是After Class。」

問可會邀請Gigi睇騷？3人表示交由公司安排，要看Gigi有沒有時間，因各有各忙，她們未有機會與Gigi聯絡，Windy稱見Gigi一直有更新社交平台，着大家不要擔心。

Gigi性格正面 籲別過分解讀

對於Gigi以黑圖背景拍片獻唱傳飲泣聲惹人擔心，Windy說：「我見到亦有聽，覺得有時夜深人靜，自己都會有些情緒很傷感，會突然有感而發唱歌發泄下內心感受，覺得好正常，大家不要過於解讀。」Chantel說：「我覺得Gigi是個很正面的人，大家不要只看社交平台就覺得她是個不開心的人，大家不要過於猜測。」

日後不同公司也可合作

若Gigi不續約，意味After Class瓦解，4小花可能不再有機會合作，Chantel稱：「我覺得就算我們日後留在邊間公司或可能去邊間公司都好，都可能有機會合作，因為大家都在這個圈子，一定有機會合作，看機遇和緣分。」Yumi說：「合約方面我們不清楚，大家覺得長，我可能覺得短，因為大家份合約都不同，亦不會深入討論細節，我覺得最重要是先做好自己本分。」

樂小姐提別忘初心非不要忘本

對於有指Gigi遭「雪藏」，After Class另外3成員即得寵被樂易玲（樂小姐）點名力捧，她們均表示不覺得多了工作，和之前沒什麼分別，Yumi說：「樂小姐一向都好惜全部藝人，是這個圈中一個好好的『媽媽』，會經常支持和提醒我們，給予我們很多愛，沒有話偏心邊個。」

Chantel表示樂小姐沒有叫她們不要忘本，是經常提醒她們別忘初心。近日她如願跟偶像MC（張天賦）合唱，又唱處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲，被指最受力捧，她說：「與MC合唱是兩年前安排，所以不關事，獻唱主題曲也是公司覺得我適合唱才安排，我都想客串，所以冇話力捧我。」

相關字詞﹕詹天文 (Windy) 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel） 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞