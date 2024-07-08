袁偉豪稱張寶兒隨時復工 吳若希想收張馳豪做契仔

想《反黑》拍電影版

袁偉豪和姚子羚滿意收視，期望繼續節節上升，日前到廣州宣傳時，粉絲反應熱烈，姚子羚希望接內地登台工作。袁偉豪說：「劇集反應好，希望開拍電影版、前傳或者第二季，等公司安排。近年演過奸角後，反而恨演愛情或喜劇，甚至同志題材也不介意。」他稱想跟姚子羚或太太張寶兒談情說愛，透露太太休息了一段時間，隨時準備復工，笑稱夫婦齊拍劇開工也不擔心7個月大兒子沒人照顧，「佢好生性，會自己冲奶飲」。

張馳豪近期不時騷肌成焦點，吳若希大表「心心眼」，開玩笑說想收對方做契仔，又自誇有眼光，一早已看好張馳豪，除有型，唱歌又好聽，又幫手向監製落力推薦他，希望下次有機會合唱。吳若希近期主力在佛山拍新劇，活動前一晚趕回港，希望新歌《空白》能像當年《越難越愛》，成為劇集洗腦歌。

預祝李龍基開騷大賣

提到李龍基感謝吳若希讓出麥花臣檔期，他才可以開騷，吳若希解釋由於該檔期撞正她到內地商演，才推卻香港開騷，她期待屆時可與林峯同場，在容納幾萬人的大場地演出。吳若希預祝李龍基開騷大賣，「知他近期心情起伏大，別以為他人前笑笑口像開心果，實際不開心時喊大家又未必知，希望得到多些諒解」。

談到近期被傳因不續約而遭無綫「雪藏」的炎明熹懷疑情緒不穩，在社交網唱歌悼念李玟唱到喊。張馳豪認為炎明熹與他一樣好感性，希望她可以放鬆心情。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵