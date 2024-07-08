明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

盧瀚霆偕家人坐遊艇睇無人機匯演 2500神徒觀賞區唱生日歌

盧瀚霆後援會耗資百萬辦無人機匯演 2500神徒海傍觀賞合唱生日歌

【明報專訊】「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日29歲生日，過往兩年「神徒」（粉絲暱稱）大陣仗為教主慶生，又炮製連串驚喜。昨日神徒由早到晚安排了各種節目慶祝教主寶誕，除連續第3年請市民在「教主碼頭」免費搭往來尖沙嘴與灣仔的天星小輪航線，又在麗晶酒店舉行逾2000人生日派對，Anson Lo在生日會感動落淚，向神徒說：「我全靠你哋嘅支持，先捱到今日，即使出面好多人誤解我……」晚上耗資百萬元的重頭節目，在西九文化區上演歷時12分鐘的無人機匯演，Anson Lo的名字、肖像在夜空中發亮，教主一家四口在遊艇上欣賞匯演。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Anson Lo鍾愛粉紅色，尖沙嘴碼頭一帶昨日被粉紅色包圍，大部分神徒穿上粉紅色會Tee，在賀教主生日的巨型戶外座地LED廣告屏前打卡，下午陽光猛烈，有逾500人在場，不少人要開遮擋太陽。現場免費派發不同應援產品，有不少人帶備教主公仔自拍留念，於酒店舉行的生日會共分兩場，神徒早已到場排隊，形成粉紅色人龍。

叫神徒「BB豬」示愛

穿粉紅色上衣配白色長褲的Anson Lo昨早出席生日派對，甫入場，全場尖叫，他向粉絲答謝：「我覺得今（昨）日唔似fans聚會，因為要步入會場，搞到好似婚禮。」他與神徒玩遊戲時，被問及如何稱呼另一半，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson Lo即向神徒示愛：「BB豬！」來自世界各地的神徒拍片向教主賀壽，Anson Lo父母和胞姊親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事，教主忍不住眼濕濕，姐姐在信中表示從Anson Lo讀幼稚園開始已當校內活動主持，小學時做過班長、風紀，從小已為他感到驕傲。

Anson Lo又喊又笑

回憶姊弟小時候搞笑事，家姐說跟Anson Lo會在家中只穿內衣跳唱Twins的歌，一起角色扮演，有時會爭用電話、互相投訴。Anson Lo又喊又笑說：「點解我咁感動，因為成件事好有愛，家姐係個內斂嘅人，佢好少講呢啲事，我睇完諗番起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得姐姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐喊咗成晚，佢唔知可以做啲咩，真係好惜我。」他向神徒表達心底話，多謝大家支持，「因為我全靠你哋嘅支持，先捱到今日，即使出面好多人誤解我，你哋嘅留言成為我嘅鼓勵」。

想帶翅膀造型蛋糕回家

Anson Lo與神徒大合唱《不可愛教主》，當見到生日蛋糕是《MY LIFE》造型翅膀，表現非常興奮，笑言想帶回家。生日會尾聲時，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送生日祝福。

活動完結後，Anson Lo受訪，表示見到家人真情流露好感動，覺得他們鼓起好大勇氣寫這封「家書」，「知道佢哋每日都好擔心我、care我，所以好感動。今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。今（昨）晚會同家人一齊切蛋糕。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能係人大咗會沉穩同成熟咗」。

西九文化區海旁一片燈海

昨日壓軸慶生節目，在西九文化區上空有過百艘無人機匯演，歷時12分鐘，耗資7位數字。警方在海旁設封鎖線，據知最佳觀賞區域約有2500人，神徒穿粉紅衫並亮起燈牌，西九文化區海旁沿路泛起一片燈海。表演期間神徒高呼：「盧瀚霆，我愛你，生日快樂！」又合唱生日歌。

無人機匯演圖案包括教主剪影、中英文名加心心、Happy birthday、卡通版教主等。神徒受訪時表示從傍晚5時許開始霸位，有人為偶像另類慶祝生日感興奮，有粉絲租遊艇欣賞。無人機匯演後，Anson Lo在社交網上載一家四口在遊艇欣賞表演的照片， 寫道：「很幸福的一個晚上，謝謝你們。」他透露教父教母教姐都很開心。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞