明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《公開試當真》 反思考試制度 搏「盡」無悔真義

【明報專訊】網絡世代，碎片化成常態，娛樂事業難以獨善其身，大小網台乘勢冒起，YouTube頻道「試當真」堪稱中堅分子；2021年舉辦一周年演出，以Dutch Auction方式售票，便掀起熱話，也證明游學修、蘇致豪和許賢等人未必滿腹絕橋，卻有主流之外的板斧。「試當真」兩年前主辦《校花校草》選舉，在校草組拿下季軍的滕毅康，是本月4日上映紀錄片《公開試當真》的主角，以他參與中學文憑考試（DSE）過程為背景，加上許賢陪讀及回顧10多年前的考大學生涯；看過後無論對現屆、將考DSE的學生，或曾是香港考試制度的一分子，甚至是家長、教育界，在當中或多或少都有一點值得反思，尤其新一年的DSE即將放榜。

校草選舉季軍接受特訓

《公開試當真》以8個月時間記錄過去只打「天才波」的阿康，由備戰DSE到放榜的心路歷程；許賢聯同各個補習名師加以催谷，阿康可否在開考前4個月，追趕中四至中六未曾搏盡的進度，繼而考入大學？同時末代高考生許賢，以自修生身分報考DSE，從實戰中了解現今考生面對的困難及香港教育制度問題，亦透過再戰公開試，解開埋藏內心10年的鬱結。

能上正場的港產紀錄片從來不多，能得到好評還票房大賣，更寥寥可數；票房過千萬並拿下金像獎最佳電影的《給十九歲的我》，本是異數；拍攝期間的倫理與權力問題卻引發巨大爭議，最終撤檔。相比起來，《公開試當真》受訪者滕毅康已十七八歲，不像《給》片幾名女生參與拍攝時還是剛升中的小孩；而且拍攝時間8個月，阿康家人也同意上鏡，較幸運的是滕生滕太比較放任，不是望子成龍的一類家長。部分老師也願意受訪，連校長也出聲出背影，家庭和學校算是以行動支持了阿康參與拍攝。許賢既是受訪者，也是電影監製之一，紀錄片本來就是導演和拍攝對象的共同「創作」；加上許賢當年高考承受來自母親的不少壓力，阿康過去又總半途而廢的個性，兩代考生正好互為對照，豐富了紀錄片本身。

透過考試講人生關卡，談前途，但考「心儀」大學指定學系，到底是自由意志，還是家人壓力的結果？許賢母親受訪是片中精彩章節，母子倆話當年，夾雜玩笑又不無悔意。虎媽回首，若從頭來過當是截然不同的選擇，拍來毫不煽情，很「試當真」風格。阿康學業上從未認真過，許賢等人找來補習名師林溢欣特訓阿康，是全片另一亮點，也透過林的口齒便給與清晰思路點出香港考試與教育制度問題。補習真義是什麽，就是要精讀，深明遊戲（考試）規則，林曾經用一年時間協助學生由Level 2提升到Level 5**，是其引以為傲的戰績；然而阿康的時間有限，只有4個月化腐朽為神奇，他最後能否成功，在此不表，但他曾經努力過，甚至太拼命，眼前一黑而摔倒受傷。片中不止一次提到「搏盡無悔」，阿康好像到最後都沒說是否「無悔」，林溢欣倒指出這四字中「盡」才是精要。後者是知名補習天王，片中直言取消中文口試是錯誤決定。

十優港姐麥明詩受訪

已為人父的岑珈其和監製之一的游學修亦亮相，前者提及讀書的壓力，曾想過寫自殺學童的故事；游學修則以自身經歷，抨擊香港考試制度忽略個人的獨特才能；還有十優港姐麥明詩受訪，並抛下金句：「每次成功都係借番嚟，係要還嘅，努力完之後都係要繼續努力。」麥明詩雖然是香港考試制度的大贏家，畢業於名校劍橋法律系，但走的不是傳統精英老路，也告訴觀衆贏了DSE，不代表每個範疇都是人生勝利組。

片中有兩幕印象深刻：試當真所有人一起做考卷那種認真與疲倦，十分有趣；還有放榜前聯同小薯茄、100毛、JFFT等「行家」，齊集一室，通宵為考生打氣；香港網台平時各自為政，但有種大事前會團結一致的氣氛。碎片也可匯聚力量，不期然感動莫名。

上映日期：7月4日

相關字詞﹕開箱 紀錄片 滕毅康 許賢 游學修 試當真 公開試當真

上 / 下一篇新聞