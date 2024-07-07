明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

亞洲首富安巴尼娶新抱 世紀婚禮前再搞派對 Justin Bieber收7800萬娛賓

【明報專訊】兩年前自爆罹患拉姆齊亨特綜合症而停工休養的加拿大樂壇天王Justin Bieber，前日現身印度孟買，為亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的么兒婚前派對，擔任表演嘉賓，據報Bieber的歌酬高達1000萬美元（約7800萬港元），比今年3月及6月出席另外兩場派對的樂壇天后Rihanna和Katy Perry叫價更高，但對坐擁834億美元（約6505億港元）身家的「準老爺」安巴尼來說，根本不值一哂。

美國有線電視新聞網絡報道，安巴尼兒子Anant與印度另一富商Viren Merchant的女兒Radhika世紀婚禮，將於本月12至14日期間一連3日舉行，地點分別是其27層高、面積逾3.7萬平方米的孟買豪宅，以及他名下Jio世界會議展覽中心，後者可容納1.6萬名賓客入場。

Rihanna今年3月參演婚前派對

今年3月，安巴尼率先為兒子Anant舉辦首場婚前派對，斥資800萬美元（約6240萬港元）邀請樂壇天后Rihanna到場表演90分鐘，就連Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）及前美國國務卿希拉里（Hillary Clinton）等都是座上客。另一天后級歌手Katy Perry為6月舉行第2場婚前派對表演，登上意大利豪華郵輪為800名來賓獻唱。

前日輪到Justin Bieber登場，為一對準新人Anant及Radhika助興；從網上流傳片段可見，2022年9月宣布因病取消美國巡迴演唱會的Bieber，一身便服打扮在大批保安人員護送下抵達孟買。眼見偶像身形瘦削，精神憔悴，有歌迷表示擔心，「他太瘦了，希望他OK吧」。至於他的懷孕妻子兼名模Hailey Bieber未有隨行。據其中一名派對來賓表示，Bieber一口氣唱出《Sorry》、《Baby》、《Love Yourself》及《Peaches》等大熱作品，表演之餘不忘跟觀眾互動，似乎狀態不俗，「Bieber演出精彩，非常好睇」，另一來賓亦透過社交媒體大讚：「他令現場所有觀眾都瘋狂起舞。」

安巴尼是印度最大企業集團信實工業主席，業務涵蓋能源、石化工產品、天然氣、零售、電訊、傳媒和紡織等。據財經雜誌《福布斯》去年估算，安巴尼的身家高達834億美元（約6505億港元），不單是印度及亞洲首富，全球亦排名第9位。相比之下，「準外父」Viren Merchant同屬印度富豪，身兼全球知名藥廠Encore Healthcare副主席兼CEO，同時涉足食品及藥物原材料等業務，身家接近1億美元，仍難跟安巴尼相提並論。

相關字詞﹕Katy Perry 安巴尼（Mukesh Ambani） Justin Bieber

上 / 下一篇新聞