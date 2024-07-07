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娛樂

【娛樂場】《度華年》前世冤家變情侶 張凌赫趙今麥首次合作有火花

【明報專訊】內地男星張凌赫自《蒼蘭訣》飾演長珩仙君一角後人氣急升，躍升男一，先後主演多部古裝劇，包括早前在無綫播映的《命轉皇后》（原名《寧安如夢》），成為古裝劇男神之一。他主演最新穿越古裝劇《度華年》，女主角是趙今麥，已於黃Viu上架。

改編墨書白小說《長公主》

《度華年》改編自墨書白小說《長公主》，講述大夏朝監國長公主李蓉（趙今麥飾）與當朝首輔裴文宣（張凌赫飾）締結政治聯姻，卻在權力鬥爭中互相猜忌，最終反目成仇，被害而死；正當兩人嚥下最後一口氣時，驚訝發現自己帶着前世的記憶重啟人生，李蓉與裴文宣決定合力改變上世的結局，並攜手揭開權謀背後的真相，兩人更在過程中彼此吸引。

在前世時，李蓉挑選駙馬，一眼選中容貌出眾的裴文宣，他們原本相互扶持，李蓉助他走穩仕途，裴文宣助她弟弟登上帝位，不過成婚不足一年，李蓉發現裴文宣心內另有一人，是當今太子李川（劉旭威飾）的側妃秦真真（鶴秋飾）。秦真真嫁進王室後，裴文宣數次幫她，令李蓉感不快，想要裴文宣在她和秦真真之間表態，但裴文宣總是放不下，兩人關係因此破裂。其實裴文宣是喜歡李蓉而非秦真真，只是不忍後者在深宮中慘死，但他不願承認。兩人在自尊心、面子等因素逐漸走遠，從分牀、分房，到最後分府而居。

張凌赫在《度華年》既是出生寒門的首輔，也是公主駙馬，形容角色能屈能伸，重生後的裴文宣總是默默為妻子付出，更奠定了張凌赫的暖男地位。向來甚少主演古裝劇的趙今麥飾長公主雍容大氣，跟她過去演出的少女角色截然不同。

張凌赫參考老夫妻相處模式

《度華年》是趙今麥與張凌赫首度合作的劇集，劇中兩人從前世的相愛相殺、到重生後相知相識。早前張凌赫在訪問中透露開拍前花了不少心思呈現「老夫老妻」的氛圍，因為李蓉和裴文宣已經有過一世姻緣，所以這一世的相處肯定和新婚夫妻有所不同，「我特地去看一些中老年夫妻的相處模式，也有跟對手討論，看能不能談出點花樣，別太像小孩子談戀愛」。劇集播映前，不少網民認為張凌赫與趙今麥沒CP感，反而像兄妹，而趙今麥穿上深色系古裝被指顯得故作老成。不過在看過他們演出後，又讓人覺得很搭配，張凌赫的演技更獲讚有提升。

相關字詞﹕趙今麥 張凌赫 度華年

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