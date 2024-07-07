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娛樂

西九開騷被讚又靚又瘦 王菀之內心小孩帶領圓夢

王菀之劇場開音樂會圓夢 望新專輯放古典音樂部銷售

【明報專訊】王菀之（Ivana）前晚於西九文化區舉行《The Heart Canvas》藝術展音樂會，張學友、張敬軒送花牌祝賀演出成功。音樂會分兩部分舉行，第一部分是Ivana跟樂隊一起表演，第二部分則是Ivana在台上獨自演出。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

穿上黑衫的Ivana先跟樂隊上台，以歌曲《粒糖有毒》及首次現場獻唱《碧玉》，為音樂會揭開序幕，由影像、燈光配合歌聲，之後於差不多漆黑環境下獻唱《我們他們》，更一度唱到坐在地上，其間獲觀眾大讚好型、好靚及好瘦，Ivana笑道：「我都覺得好有型，啲燈光暗少少會再靚啲，著黑色衫有原因㗎！」

創作卡通「肥波兔」

下半部分Ivana換上紅色裙自彈自唱，獻唱《滿天星》時，熒幕出現她創作的卡通人物「肥波兔」，她說：「多謝大家在音樂路陪伴我，都咁多年了，依然出席我的音樂會，和支持我的音樂作品。『肥波兔』是代表大家的內心小孩，無論幾多歲，一直都會響度，成長時可能會有些迷失和好驚，或者會不知所措，怎樣處理一些問題，覺得好失望，其實內心小孩是最原本的自己，一直都響度發光，等待大家隨時召喚出來，陪伴走要走的路，祝福大家想做的事情都可以做到。」隨後以一曲《我好愛你》為音樂會作結。

Ivana騷後受訪，稱自己的內心小孩很強大，帶領她完成今次在劇場舉行音樂會的夢想，「這個音樂會我要身兼多職，當中有八成歌要重新編曲，加上要剪片及製作藝術裝置。做一個演出，好似做了10個項目，但不會覺得有壓力，反而覺得好好玩，有些似學生交功課，有好多老師催我交的感覺」。

新專輯不敢印製太多

對於獲觀眾讚瘦了，Ivana說：「之前做舞台劇瘦了好多，已經肥番，因為有點氣管敏感，服藥幾個月，肥了10多磅，會容易氣喘，真的要操弗啲，幸沒影響演出，雖然忘記要留力應付之後場數，不過有信心瞓醒覺又是新的開始。」

Ivana表示剛推出的新專輯，特地飛到維也納邀管弦樂團錄製，「其實現在仲邊有人買碟？為了夢想真的行得好遠，我也不敢印製太多，但相信有樂迷想收藏，希望能在古典音樂部銷售，放在貝多芬和莫扎特中間」。

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相關字詞﹕王菀之（Ivana）

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