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娛樂

上海巡唱開鑼搵命搏 劉德華3米高台跪滑險變空中飛人

劉德華巡唱首站上海啟航 四度感觸哽咽 願為粉絲唱到底

【明報專訊】62歲劉德華巡迴演唱會《今天...is the Day》前晚在上海梅賽德斯—奔馳文化中心揭開序幕，是他闊別11年再於內地舉行個人演唱會，他施展渾身解數載歌載舞，被現場觀眾熱情感動四度感觸哽咽，更忍不住落淚。不過演出期間兩度出現危險情况，其中在3米高狹窄舞台衝前跪滑，雙膝跪出台邊懸空甚驚險，現場似沒有保護措施，有粉絲擔心得哭了。大批粉絲在網上留言，希望他不要太搏命，安全最重要。劉德華昨晚舉行第2場演唱會向歌迷致歉，稱做了非常危險動作令大家擔心，沒想到高台那麼滑，承諾會好好照顧自己。

劉德華（華仔）巡迴演唱會前晚在上海開鑼，穿藍色衫登場，在舞蹈員伴舞下獻唱演唱會主題歌《今天》，全場觀眾熱情歡呼，華仔說：「上海我回來了！」緊接唱《笨小孩》，並與全場觀眾大合唱《可不可以》、《情感的禁區》、《天意》及《如果妳是我的傳說》，氣氛熾熱。唱《中國人》時，跟神獸、飛龍藝術裝置結合，增添氣勢。

全晚唱逾30首歌 四度落淚

華仔唱《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》及《掌聲響起》時四度落淚，他被觀眾熱情融化，感動得說不出話，帶着淚光繼續以歌聲報答大家。觀眾高呼「劉德華我愛你！」華仔被感動回應道：「我也愛你們！」對於粉絲多年來的熱情愛戴，華仔感恩說：「他們不給我講話！我已經5年沒開演唱會，今（前）天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好惜我，我好幸福，只要你們（粉絲）願意聽，我就用盡我力量去唱。」

狀態大勇的華仔在兩個半小時演出中，獻唱超過30首作品，又唱又跳。今次團隊在舞台、音樂及視覺效果等花不少心思，除飛龍和神獸藝術裝置外，還有水墨字畫，由LED屏幕展現出富中國色彩的歌曲環節。去年在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，今次創作出一對新的白色心心手，襯托華仔的演出，將愛發放。用繽紛燦爛的花束包裝而成的花花人，與華仔共舞。

不知升降台降下險出意外

除歌舞外，還有一段以1930年代上海灘作背景，以歌劇演繹一段愛情故事，充滿浪漫、懷舊風情，但演出期間曾兩次發生危險情况，很多觀眾在網上分享視頻，指現場看抹一額汗，幸好有驚無險。視頻中見華仔與女舞蹈員走到升降台，當女舞蹈員隨升降台降下時，華仔才驚覺把腳踏回舞台上，未有導致意外發生。

粉絲擔心到喊「想要他安全」

另一幕驚險情况，華仔在狹窄3米高台唱《練習》時，突然急步跪滑跣到高台邊，他身手敏捷，用雙手按實兩旁，但他的雙膝已跪出台邊懸空，十分驚險。有粉絲擔心到哭，有留言建議取消跪滑，「喜歡他的都知道他拼搏，但是我們更想要他安全」、「這是三米多高的大高台啊」、「劉德華滑過去已經有條腿懸空了啊」，亦有網民留言：「劉德華演唱會的這個跪滑動作，舞台高3米，多衝出去一點人就掉下去，要不人怎麼能成為天王呢！」

第2場向觀眾致歉 取消跪滑

華仔在昨晚第2場演唱會主動提到前一晚跪滑的危險動作，並向觀眾道歉，「對不起，昨（前）晚做了一個非常危險的動作，我也沒想到那麼滑，所以說聲抱歉，希望大家諒解，可以嗎？我是不小心，對不起，我會好好照顧自己」。有網民在微博上載視頻，指華仔昨晚已沒跪滑動作，只是跪在台上未有滑到台邊，「說不滑就不滑。」

娛樂組

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