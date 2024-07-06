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娛樂

【開箱】《阿媽戀上我波士》 單親媽拍拖無罪 刁蠻女反對有理？

【明報專訊】《留給最愛的情書》李察拿加雲尼斯（Richard LaGravenese）執導愛情喜劇《阿媽戀上我波士》（A Family Affair），由金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）及《殺手列車》祖兒京（Joey King）合演，6月28日在影視串流平台Netflix上架，故事講述擔任明星助手的祖兒，得悉母親妮歌與明星碩克發展「姊弟戀」而感苦惱。上架短短3日錄得2680萬觀看次數，雖然登上英語電影收視榜首，「爛番茄」影評網站卻給予41%不及格分數，貫徹Netflix電影叫座卻不叫好的傳統。

男女主角12年前曾合作

繼《誘情報局》後，妮歌潔曼與碩克艾佛朗相隔12年終憑《阿媽戀上我波士》續前緣，今次碩克並非扮演送報僮，而是荷李活巨星克里斯柯爾；妮歌則是經歷喪夫之痛後，獨力撫養女兒扎菈（祖兒京飾）的小說作家布魯克。扎菈過去兩年一直擔任克里斯助手，職場發展毫無寸進，並對男方的野蠻個性和混亂私生活感到厭倦；另一方面，克里斯為了演出賣座電影系列《伊卡洛斯的進擊》最新一集而承受無比壓力，一時衝動解僱扎菈，事後卻後悔，為了挽留下屬，只好登門探訪，遇上美麗又聰慧的布魯克，二人一見鍾情，隨即打得火熱，卻被扎菈撞破好事，霎時之間難以接受家庭和事業同時帶來衝擊的後果，最終可會一拍兩散？

布魯克心疼女兒，答應跟克里斯斷絕來往，暗地耦斷絲連，直至扎菈識穿詭計，自覺遭母親背叛，決定離家出走，並要拆穿男方虛偽面具，好讓母親知難而退。故事發展不難猜想，克里斯浪子回頭，布魯克與扎菈和好如初，最後當然大團圓結局。

《阿媽戀上我波士》探討親情與愛情之間，是否難以並存。據報美國單親家庭的比例，名列全球前茅，單親媽媽追求第二春的愛情故事，荷李活亦屢見不鮮，戲中飾演23歲女兒的祖兒京對此表現異常抗拒，反而令人覺得突兀，令人誤會她刁蠻任性。現年57歲的妮歌潔曼與36歲碩克艾佛朗在《阿媽戀上我波士》談一場轟烈的「姊弟戀」，不單令女兒反感，相信部分觀眾亦感同身受，但與年齡無關，而是二人「CP感」極低，外表亦不相襯，夾硬以「一見鍾情」為拍拖理由，實在難以令人信服。

分別變臉傳整容

現實中的妮歌潔曼與碩克艾佛朗擁有唯一共通點，就是同樣受到整容傳聞困擾，前者面容長期僵硬，已是荷李活公開秘密，不單影響外觀，更導致表情失控，演技彷彿因此倒退。正如電影初段一場婆媳對話，《危情十日》金像影后嘉菲比絲（Kathy Bates）扮演妮歌奶奶說：「我們都沒有什麼改變。」妮歌回答：「我也想這麽相信。」觀眾聽罷只覺諷刺。碩克艾佛朗近年亦受「變臉」傳聞影響，前年他在訪問中解釋，某日他穿著襪子在家跑步跌倒，撞至下巴骨碎，手術後遺症是傷口附近肌肉和骨骼變形，才有整容疑雲，相不相由你。

相比之下，祖兒京戲中表現最有驚喜，工作方面受到明星上司欺壓，滿腔怒火無處發泄，從小立志成為製片人的理想亦似乎遙不可及，她把職場新丁的無力感覺，演繹得相當透徹，容易引起年輕觀眾共鳴；祖兒京片中的家庭關係亦不如意，自小喪父的她過度依賴母親，得悉後者與她最討厭的男人上牀，自是難以接受，既驚且怒下撞牆暈倒一幕，不單成為全片最大笑點，同時惹人憐惜，因此她在電影下半場落力拆散鴛鴦，觀眾也不會覺得反感。

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