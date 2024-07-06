小薯茄訪問《死侍與狼人》 曉治積曼「加盟」Stray Kids

賴恩雷諾士與曉治積曼同日接受韓國及海外傳媒訪問，本地網媒「小薯茄」成員童童和朱Mic事後大讚兩位巨星表現親民，又為網站拍攝「特別環節」，四人合照時賴恩更扮作不滿遭冷待，露出一臉不悅，相當搞笑。

另一方面，賴恩雷諾士與曉治積曼昨日秘密拍攝KBS電視台綜藝節目《新品上市 便利餐廳》，同場還有節目主持兼《閃亮的西瓜》男星柳秀榮和男歌手Boom，雖然內容保密，估計是擔任美食比賽的評判，製作團隊大讚賴恩二人「讓片廠充滿娛樂和巨星魅力」，有關片段將於本月19日播放。