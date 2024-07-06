美國慶假期開畫 踢走《玩轉腦朋友2》 《壞蛋獎門人4》收2.1億登頂

《壞蛋獎門人4》講述世界上最受歡迎的壞蛋犀利哥再次做爸爸，初生兒子兼接班人犀利B每天總是整蠱作反。另一方面，犀利哥要面對宿敵惡爺麥斯，他和女朋友華倫天娜逃獄後，勢要捲土重來，向犀利哥復仇。犀利哥一家人被迫逃亡，變身反壞蛋聯盟特工，對抗壞勢力。

《壞蛋獎門人》2010年7月中上映，在美國首周末收5600萬美元；續集2013年改在國慶檔假期開畫，首周末5天累收1.43億美元；第3集2017年上映，開畫5天稍微回落至1.2億美元。第4集同樣安排在美國國慶檔上映，首日即以2700萬美元登頂，電影業界估計首周末5天收1.2億美元，大有機會平了上集紀錄；能否超越《玩轉腦朋友2》的1.54億美元今年最高開畫紀錄，大概要到下周一才有分曉。

《玩轉腦朋友2》上月14日在美國開畫，映期已踏入第4周，美媒估計《玩》片這個周末依然可進帳4600萬美元或以上；事實上，《玩》片在美國本土快破5億美元票房大關，將會繼《超人特工隊2》及《獅子王》後，成為第3部有此佳績的動畫電影。《玩》片全球累收亦超過11億美元（約85.8億港元），佔史上最賣座動畫第7位，第1至6位順次為《獅子王》、《魔雪奇緣2》、《超級瑪利歐兄弟大電影》、《魔雪奇緣》、《超人特工隊2》及《迷你兵團》。《玩》片上映未夠一個月，而且日本等地仍未上映，有機會進一步攀升至更高位置。

另一方面，映期踏入第2周的《無聲絕境外傳：首襲日》，料周末5天可收3100萬美元，在美國累計票房近1億美元。同樣第2周上映的西部片《Horizon: An American Saga - Chapter One》，由《與狼共舞》奇雲高士拿（Kevin Costner）自導自演，成績未如理想，預計第2個周末5天收2200萬美元。