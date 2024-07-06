【娛樂場】per se新歌走日本動漫風 MV表達殘酷現實

中英文歌詞帶出對比

per se積極創作，繼《也許沒有未來神》後，近日再推出新歌《主題歌》，由曲、詞到編監都由per se一手包辦。《主題歌》延續前作，繼續建構屬於per se的「未來神」故事，有趣是由音樂、歌曲封面到MV，有關新歌的一切都極具日本動漫風格。

《主題歌》雖承接前作，卻是完全不同的故事。per se解釋新歌想描繪一個「中二病」、以為自己是世界中心的少年，如何面對自己並非世界主角的殘酷現實。為表達主題，他們特意在歌詞上費盡心思，當中較特別是中、英文歌詞並存。Stephen說：「英文嗰part代表有初心時嘅感覺，覺得自己仍然係被選中；中文嗰part就係被現實打倒，透過兩種語言帶出對比。」

為帶出「中二病」的感覺，旋律充滿日本動漫歌曲風格。per se表示創作時已將《主題歌》當成動畫主題曲，渴望營造出日系、熱血的感覺，不過同時間，他們更多的是想藉此製造出一種青春單純，充滿衝動、幼稚的氛圍。

主角穿梭現實與漫畫

《主題歌》MV繼前作《也許沒有未來神》後再由麥曦茵執導，在學校取景，有校園欺凌情節，per se說：「入面欺凌主角嘅人，其實我哋想表達出現實中其他人嘅批評，同埋阻住你遵從自己內心成長嘅事物。」MV主角為熱愛畫畫的少女，藉畫畫幻想自己是世界主角，亦穿梭現實與漫畫兩個世界觀，並且加插CG動畫，令樂迷除聽覺外，視覺亦有充分享受。Sandy與Stephen亦參與MV拍攝，兩人的角色介乎漫畫與真實之間，為塑造出這效果，衣著與化妝上花了心思，如服裝與面上都畫有漫畫人物般的黝黑輪廓線，令兩人成為連接兩個世界的渠道。

打鬥場面連貫畫畫

MV中亦出現打鬥場面，per se稱演員都有武功底子，當中兩名欺凌者都是動作演員，主角Ocean更是空手道黑帶，他們說：「導演與幕後如何將打鬥與畫畫連貫起來更是重點，大家可以留意打鬥同埋畫畫嘅部分，兩樣嘢係好無瑕咁連貫，將成個故事表達出嚟！」