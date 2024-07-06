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娛樂

《我推的野男LIVE！》10參賽者騷肌曬才藝 胡蓓蔚大開眼界 支嚳儀揀到心水

【明報專訊】胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明昨日以TVB Plus新節目《我推的野男LIVE！》主持身分，為其中10名參賽者面試，參賽者們除衫騷肌外，也有才藝表演。

61歲特約演員爭入圍

32歲李清杰表演腳部離地掌上壓和倒立掌上壓，震懾全場；年齡最大61歲參賽者黃志明（Daniel）是無綫特約演員，曾參加健美比賽獲冠軍，即場表演花式指上壓，贏得掌聲；劉菁雲因與影帝劉青雲撞名備受注目，火火笑稱「菁雲哥」是最有福氣參賽者，腹部比較鬆弛，他解釋近半年才操肌，立即做掌上壓展現體能；任職健身教練的張學揚大展震胸肌技能；壓軸出場舞者劉柏康跳現代舞及獻唱歌劇。

胡蓓蔚與支嚳儀表示節目選野男有別以往選香港先生，參賽者要具備健碩、野性外形，內涵亦是重要評分標準，今次吸引150人報名，經連日篩選，再安排30名參賽者跟主持面試。胡蓓蔚對參賽者劉柏康印象最深，「他唱歌劇不錯，意大利文很標準」。支嚳儀欣賞Daniel穩重、有毅力，「他好似《中年好聲音》吳大強，雙眼有種要戰勝自己的精神，這毅力很值得學習」。

胡：不會鼓勵老公練大隻

胡蓓蔚笑言奉旨睇參賽者除衫騷肌，大開眼界，非常好豔福，「我平時有做運動，知道擁有大隻身形背後下了很多苦功，尤其年紀愈大愈難保持，Daniel身形操得好均勻」。會否鼓勵老公單立文（豹哥）練大隻？她笑言：「他平日工作繁忙，消耗體力和精神，好需要休息，很難要他放工去跑步及不准食飯，而且他年紀不輕，健康最緊要。（煮白烚雞胸畀老公食？）不如烚咗我啦。」

參賽者李清杰與Daniel表示秘密參賽，正式入圍才通知家人。Daniel年紀跟其他參賽者相差大，指參賽是挑戰自己，「我當睇不到其他參賽者，不是睇不起他們，是集中跟自己鬥，除指上掌，我識玩花式單槓、唱歌及演戲」。李清杰稱歌藝不精，強項是講爛gag搞笑。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕我推的野男Live 陸浩明 火火 支嚳儀 胡蓓蔚

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