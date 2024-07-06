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娛樂

無綫澄清港姐合約公平公正符法規 25佳麗供觀眾投選《誰是入圍者》

【明報專訊】《2024香港小姐競選》日前第2輪面試，大會已選出25名佳麗初步入圍，今年有新玩法，舉行《誰是入圍者》網上投票，觀眾可票選終極入圍名單的心水佳麗。第2輪面試當日有多名佳麗突然退選，事後各自在社交平台透露跟簽選美合約有關，有形容合約嚴格及要簽幾份，亦有報道指今年合約加「辣招」。無綫對於傳言發聲明澄清，指今屆港姐報名人士引述的內容有誤導之嫌，稱港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正原則，符合所有相關法律法規，條款清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益。

港姐第2輪面試有至少6名佳麗因合約問題打退堂鼓，包括「翻版何依婷」黃艷、Caroline、「長髮湯盈盈」趙浚雯、Crystal Ng等，並透露跟合約條款有關。之後有報道無綫今年在選美合約加「辣招」，令部分佳麗卻步。

「不應傷害港姐選美基本宗旨」

無綫昨晚發聲明表示：「傳媒近日報道有關『香港小姐2024』報名人士引述的內容，經核實後發現有誤導公眾之嫌。本公司在此嚴正澄清，以正視聽，『合約公平性：本公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規』。『透明和保護：與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益』。我們一直對香港小姐選美投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗，在香港小姐選美活動中不僅展示團隊精神和個人才華，同時也彰顯她們的美貌與典雅，代表着香港在展現最美麗的一刻。香港小姐選美活動是一個雙方共同合作的平台，我們一直尊重言論自由並期望所有人互相尊重，不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。對於不實之言論，本公司保留追究相關法律責任的權利。」

6佳麗讀碩士 有多名高妹

經兩輪面試後，大會已選出25名佳麗初步入圍。繼去年搞搞新意思，安排佳麗以真人騷形式拍攝節目，今年再有新玩法，舉行《誰是入圍者》網上投票，投選可進入終極入圍名單的心水佳麗。大會亦會在網上平台推出佳麗的自我介紹及才藝表演等短片。官方昨日公布初步入圍佳麗照片及個人資料，25名初步入圍的候選佳麗中，有6人是現任碩士生或碩士畢業生，分別為25歲陳甜甜（Rose）、22歲梁嘉莹（Emily）、 26歲李曼思（Adria）、22歲馬儷文（Liwen）、26歲謝淑怡（Zoie）及24歲吳芷靖（Clary），當中Zoie的職業是鋼琴家。

佳麗亦有多名是「高妹」，最高是身高179cm的楊梓瑤（Amina）及178cm的郭恩程（Kelly）。擁有170cm身高以上的佳麗還有方思敏（Mandy）、黃詩莹（Cindy）、盧凱怡（Kerry）、馬儷文及秦冀雯（Jiwen）。

最細17歲 最大26歲佔5人

年齡最細是17歲中學生鄭芷瑤（Yoyo），26歲佳麗除李曼思與謝淑怡外，還有黃詩莹、黃劍萍（Kipi）及俞可程（Kanis）。《誰是入圍者》公開網上投票，由昨日中午12時開始，觀眾可投選進入終極入圍名單的心水佳麗，每名參加投票的觀眾或網民，每日只可投票一次，每次最多可投5票，7月10日中午12時截止。

娛樂組

相關字詞﹕誰是入圍者 2024香港小姐競選

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