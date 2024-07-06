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娛樂

鄧麗欣愛情無限制 邱士縉嫌巴黎影婚照太行貨

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）、邱士縉（Stanley）、毛曄穎及何洛瑤等昨日到荃灣出席ViuTV新劇《島嶼協奏曲》宣傳活動。Stephy表示今次於台北拍攝一個月，劇中有很多艷遇，而且有男有女，分別發展曖昧姊弟戀及浪漫女女戀，更稱現在對愛情也沒什麼限制，「其實做人不應該給予自己太多限制，尤其是當自己成長，會覺得世界比想像中更加大」。

Stephy剛與一班朋友去完西雅圖旅行回港，稱密密去旅行，因這段時間有很多準備工作要做，覺得搭飛機去旅行，可以讓自己思考，既是一種工作模式，亦能放鬆心情，「所以如有幾日不用工作見人，都想飛往不同地方，遲些忙於投入工作，就不能這樣做」。她羨慕Stanley可以到台灣綠島為該劇拍攝，因本身鍾意潛水，不過又怕曬黑，感覺好矛盾。

Stanley綠島拍劇 女友探班兼慶生

Stanley表示在當地拍攝，每日都會潛水兩次，好開心，夜晚就睇星星，還一定會有很多流星。可有趁機許願？他說：「有許一兩次，不可以太貪心。」他透露跟毛曄穎飾演夫妻，沒有親密戲。毛曄穎稱與Stanley很投契，後者即叫對方小心說話。是否驚女友李炘頤（Alina）嬲？Stanley說：「她不會，其實Alina有過來綠島幾日，不是監場，而是剛巧我生日，她來跟我慶祝。」他早前快閃巴黎出席時裝周，在當地逗留18小時，搭飛機時間更長，大讚巴黎好靚，且十分浪漫，「本身真的想帶女朋友去，可惜要趕返港工作。（可會考慮在巴黎結婚？）有機會先，但在巴黎影結婚相又好似太行貨，其實去綠島潛水影都是一個好選擇，但暫時未有計劃」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕何洛瑤 毛曄穎 邱士縉（Stanley） 鄧麗欣(Stephy)

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