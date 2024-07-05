賴恩雷諾士曉治積曼著韓服谷戲 《死侍與狼人》今亮相首爾濕身音樂派對Waterbomb

文：蘇珮欣

賴恩雷諾士、曉治積曼及導演桑里維前日從上海飛抵首爾，開工前先赴高尺巨蛋欣賞韓國職業棒球賽事，昨日出席記者會，甫現身即入鄉隨俗向韓媒大派心心，獲大會送上韓服作見面禮後，三人即場穿著，賴恩說：「感覺就如穿上死侍戰衣一樣有超能力。」

導演首度訪韓不想離開

今次是賴恩第3度訪韓，大讚首爾是個美麗城巿，「看棒球比賽感受到韓國人的熱情，這裏的空氣也很好」，又自爆女兒有很多韓國朋友。曉治積曼一出場即用韓語打招呼，表示第6次到訪，2009年曾任首爾宣傳大使，笑言到了現在仍未辭職，「每次到韓國都很開心，帶着過去25年來一直用心演繹的狼人角色到訪，更感高興」。導演桑里維則是首次訪韓，表示抵達首爾短短14小時，已經捨不得離開。

身兼監製的賴恩表示為《死侍與狼人》提供25個構思及18個情節，邀請曉治積曼再扮「狼人」正是其中之一，他解釋：「近年製作電影並不容易，想把死侍與狼人湊合一起，花上不少時間說服Marvel電影公司。新片確實有很多驚喜，例如死侍打破第四面牆，究竟他是跟觀眾說話，抑或與狼人對談？」Marvel超級英雄片票房近年漸走下坡，死侍卻在新片自稱「Marvel救世主」，賴恩澄清：「雖然我沒有擔心票房，但我並非以此（Marvel救世主）自居，純粹是死侍個人妄想。」

曾經表示不再飾演「狼人」的曉治積曼稱，「很高興能與兩位好朋友一起合作，我從沒想過再演狼人，畢竟同一個角色已經做足25年，而且是第十部電影了」，但他認為新片是整個系列最出色一部，笑言賴恩比他更愛「狼人」這角色。

賴恩密會Stray Kids成員

韓媒報道，賴恩離開記者會後，曾跟韓國男團Stray Kids成員方燦、Han及Felix會面。雙方早有交情，兩年前Stray Kids在綜藝節目《Kingdom》上，以「死侍」作為歌舞表演主題，賴恩隨即透過社交媒體祝賀方燦生日快樂，又自稱是Stray Kids及女團Blackpink粉絲，公開要求索取Stray Kids簽名，賴恩早前亦為Stray Kids新碟打氣。雙方多次網上互動，原本打算低調會面，可惜功虧一簣，被韓媒廣泛報道。

賴恩三人馬不停蹄，昨晚現身《死侍與狼人》首映活動，在紅地氈上與過千粉絲近距離接觸，包括簽名及拍照留念，盡顯親民本色。有人穿上「死侍」及「狼人」戲服到場，希望吸引偶像注意。另外，賴恩與曉治今日驚喜亮相首爾濕身音樂派對Waterbomb，暫時未知兩人將以什麼形式上台，雙方表示仍在協調，但已令觀眾期待。