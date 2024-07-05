首拍沐浴露廣告 蘇雅琳當眾「出浴」勁尷尬

記者：林蘊兒

Ivy So透露拍廣告當日約有20名工作人員在場，起初不習慣，感到害羞和尷尬，有這次經驗，相信日後拍劇或電影時，有出浴鏡頭也不會太驚，「當日有穿tube top加單車褲打底，所以好安全。我以前是泳隊成員，習慣在幾百人面前穿泳衣，如果為工作，可以考慮穿泳衣或裸露背部，性感尺度視乎劇情需要」。

封Winka廁所霸王

Ivy So自爆習慣在沐浴時唱歌，不過通常練唱一至兩首歌約10分鐘便完成，大爆COLLAR隊友小秘密，「隊友之中，Winka（陳泳伽）霸用洗手間時間最長，她聽歌可以聽足10多首。所以我們出trip已警告她不用爭洗手間，因為大家一定會先過她冲涼」。

請食榴槤測另一半愛意

Ivy So透露早前相約中學同學一行三人到越南富國島旅行，難忘在兩日內，一人鯨吞整個榴槤。問她揀男友是否要對方遷就及接受她的喜好，Ivy So笑說：「聽媽咪講，當年爸爸本來不食榴槤，後來他因為媽媽而改變，現在也跟着吃。我想效法媽咪，如果要測試對方是不是愛我，就用這個方法。」COLLAR正籌備推出共4首歌的EP，Ivy So稱準備跟隊友一齊練習新團歌，最擔心每首歌MV可能最少花上20至30小時拍攝，體力消耗不少。她表示暫時未計劃出獨唱歌，因為有其他新嘗試，不太心急，靜待公司安排。