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娛樂

卓韻芝「死過翻生」啟發創作靈感 開騷無意擺前夫上台

卓韻芝展開第二人生 跟前夫再見亦是朋友：是一世屋企人

【明報專訊】45歲卓韻芝（阿芝）相隔6年，將於7月19至21日假西九戲曲中心舉行Talk show《芝姐災難大全》。她表示多年沒開騷，除因新冠疫情，更因一直未想到話題，直至與一名女性朋友到冰島旅行，途中發生很多事情，有很多反思，很想跟大家分享，又遇到合意的導演。卓韻芝否認透過開騷講述跟前夫離婚心情，全因冰島之旅「死過翻生」，以前曾自殺死不去，人生下半場想開心，展開第二人生，「旅程實在太峰迴路轉，我利用寫作過程去反思，愈寫愈發現很多問題，回想當時我的反應及各種改變，寫作需時，又要沉澱，才可有一個比較成熟和有層次的作品」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

有指阿芝想透過這個騷，講冰島之行後決定與丈夫離婚的心路歷程，她否認將前夫梁子賢擺上舞台，表示決定離婚後，才獨自去旅行，旅行途中反省人生，過程有齊喜怒哀樂。

交通意外 撞死一頭羊

阿芝承認當時想離開傷心地才去旅行，「是逃跑，很多人都會出走逃避原本的自己，口講想睇冰川、賞櫻等，實質想離開此刻的自己，我與一名嫁到北愛爾蘭多年的女性朋友訂下旅行目標，各自從不同地方出發，旅程中發現我們與另一半的相處截然不同，有很大反差」。

阿芝透露8日的旅途中，每天都峰迴路轉，「試過發生交通意外，撞死了一頭羊，車頭泵把毁爛，死過翻生，迫住自己去反思，我以前試過自殺死不去，突然覺得已到人生下半場，餘下的人生還想做什麼呢？有什麼陋習想改變？（有什麼要改？）不要神經緊張、急躁，給自己壓力太大。再想趕時間，我一向引以為榮在很短時間做很多東西，改時間安排，是我最大死穴」。

拒認婚姻失敗者 與前夫關係良好

問到旅途中是否發覺與丈夫有很多不協調的地方，最終決定不去挽救這段婚姻？阿芝說：「最大問題不在於婚姻本身，而是我不夠輕鬆。要贏回自己人生，開心原來很重要，如果我放輕鬆自在一點，身邊的人亦會變得舒服。現在會容許自己開心，所以感覺到福氣，被幸福包圍。」她不覺得自己是姻婚失敗者，與前夫再見亦是朋友，「他住我附近，屋企有什麼小問題，都會搵他幫手解決，他亦不會托手肘。我們是一世的屋企人，做不成夫妻，大家仍可以互相扶持，不是講風涼話，可能因為我們沒有共同擁有物業、公司、資產和小朋友要處理，每段婚姻面對不同問題，慶幸自己在這個案上，可以維持一個良好關係。（會否與前夫重新發展？）離婚律師費好貴㗎！」

辦身心健康活動 增進人際關係

離婚後的阿芝展開第二人生，成立個人品牌「WEMAN」，主要辦身心健康活動，堅持實體互動，不要網上授課，「疫情令大家有心理陰影，例如大家習慣10點鐘返屋企，全部餐廳就關門，亦習慣在家中與朋友飲酒聊天，全部酒吧都無生意，小朋友又好慘，疫情幾年成長期，習慣見人戴口罩，只見半臉，現在除下口罩會有點害怕。是一種創傷後遺症，我覺得未完全解決，所以我堅持舉辦一些見面活動，live仍然好珍貴，想1000人一齊笑、一齊感動」。

阿芝鼓勵大家出去見多些人，積極參與不同活動，為了在這方面發展，她修讀神經科學，希望利用知識幫助別人，帶給大家歡樂。好學的阿芝在開騷前更赴法國跟表演導師Philippe Gaulier讀了一個小丑課程，「學很多喜感的東西，相信對個騷有幫助，大家可能見到一個全新的卓韻芝」。

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