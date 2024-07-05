新歌道出心聲 魏浚笙憶獨立歌手辛酸

Jeffrey有感身為獨立歌手，凡事靠自己，自資出歌和MV所費不菲，同時面對生活種種考驗，要繼續出歌便要如Tyson Yoshi和Serrini所言，努力「跑數」。他自覺是幸運兒，「出道以來獲不少客戶和觀眾支持，大家好愛惜及包容我的不足，才令我有能力繼續追夢」。

Jeffrey赴倫敦及布萊頓拍新歌MV，在倫敦街頭游走，又到英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖，在一望無際的斷崖與海岸取景。Jeffrey希望大家透過這首歌了解他更多，在崖上拍攝時感觸良多，「環顧四周只剩山水與我，感受世界很大，人類很渺小，加上歌詞，鼻頭一酸，憶起做獨立歌手的辛酸」。

娛樂組