明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新歌道出心聲 魏浚笙憶獨立歌手辛酸

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）新歌《老積》（Old Jeff）由林家謙作曲、黃偉文（Wyman）填詞，歌名以Jeffrey自身出發，出道兩年多的他總是笑臉迎人，但心底藏着「老靈魂」，道出他的「成長痛」與「中二處世哲學」，如何在紛擾的社會中保持初心、走過難關，迎接成長路上的挑戰。Jeffrey被林家謙與Wyman的曲詞觸動，錄音時眼眶泛淚，「我一直希望發放正能量和歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也保持赤子之心，用最純真角度看待身邊人與事，又想可像大人般成熟」。

Jeffrey有感身為獨立歌手，凡事靠自己，自資出歌和MV所費不菲，同時面對生活種種考驗，要繼續出歌便要如Tyson Yoshi和Serrini所言，努力「跑數」。他自覺是幸運兒，「出道以來獲不少客戶和觀眾支持，大家好愛惜及包容我的不足，才令我有能力繼續追夢」。

Jeffrey赴倫敦及布萊頓拍新歌MV，在倫敦街頭游走，又到英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖，在一望無際的斷崖與海岸取景。Jeffrey希望大家透過這首歌了解他更多，在崖上拍攝時感觸良多，「環顧四周只剩山水與我，感受世界很大，人類很渺小，加上歌詞，鼻頭一酸，憶起做獨立歌手的辛酸」。

娛樂組

相關字詞﹕老積 魏浚笙(Jeffrey)

上 / 下一篇新聞