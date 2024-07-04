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娛樂

《嘩鬼家族 Beetlejuice》揭幕威尼斯影展

【明報專訊】第81屆威尼斯影展8月28至9月7日舉行，《幻海奇緣》導演添布頓（Tim Burton）相隔36年開拍續集的《嘩鬼家族 Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice），將以非競賽姿態擔任開幕電影，9月6日在美國正式開畫，香港提前一日上映。添布頓對於新片入選感到興奮，「能夠在威尼斯影展舉行世界首映禮，對我來說意義非凡」。

《嘩鬼家族 Beetlejuice》延續1988年首集劇情，講述《富家窮路》嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）丈夫逝世後，扮演其女兒和孫女的《怪奇物語》雲露娜維達（Winona Ryder）及《星期三》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）趁機返回老家敘舊，後者不信母親所言，連說3次咒語，結果當年向雲露娜逼婚不遂、來自地獄的通靈大師「甲蟲汁」（米高基頓飾）重現人間，高呼「阿汁甩難啦！」並再向女方求愛，認真癡情。

據美媒Variety報道，今屆威尼斯影展將會星光熠熠，百變天后Lady Gaga伙拍華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演《Joker小丑》續集《小丑：雙瘋》、畢彼特（Brad Pitt）及佐治古尼（George Clooney）再次合演新片《孤狼同謀》及《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）執導傳記片《Modi》等都有望參展。

相關字詞﹕米高基頓 珍娜奧蒂嘉 雲露娜維達 添布頓 嘩鬼家族 Beetlejuice

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