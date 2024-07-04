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娛樂

賓艾費力麥迪文合演Netflix新片《RIP》

【明報專訊】最近頻傳與珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）婚姻不穩的《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck），跟認識了30年的老友麥迪文（Matt Damon）卻合作無間，繼《驕陽似我》後，兩人去年又合演了《Air》，據美媒報道，兩人將拍攝《通天奇兵》祖卡納漢（Joe Carnahan）執導的Netflix驚慄新片《RIP》，雖然上架日期及故事內容保密，但該片由兩人成立的Artists Equity製作。

另一串流平台Apple TV+王牌劇《晨早直播室》已拍到第4季，預計明年上架，繼早前宣布《粉紅色的一生》法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）參演，金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）亦會加盟，扮演女主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的父親。

《我的超豪男友》奧卡菲娜（Awkwafina）伙拍《自殺特攻》約翰辛納（John Cena）演出喜劇《Jackpot!》，將於8月15日在串流平台Prime Video上架，昨日公開首條預告片。故事講述2030年，夢想當女主角的Katie得到頭獎彩票，但規定日落前誰都可殺掉她拿彩票領取巨額獎金。據悉《Barbie芭比》劉思慕也會客串一角。

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