賓艾費力麥迪文合演Netflix新片《RIP》

【明報專訊】最近頻傳與珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）婚姻不穩的《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck），跟認識了30年的老友麥迪文（Matt Damon）卻合作無間，繼《驕陽似我》後，兩人去年又合演了《Air》，據美媒報道，兩人將拍攝《通天奇兵》祖卡納漢（Joe Carnahan）執導的Netflix驚慄新片《RIP》，雖然上架日期及故事內容保密，但該片由兩人成立的Artists Equity製作。