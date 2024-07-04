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娛樂

《死侍與狼人》上海宣傳 劇透變形俠醫客串

【明報專訊】《超時空亞當計劃》桑里維（Shawn Levy）執導、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）合演的Marvel超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），本月26日美國與內地同步開畫，此片世界巡迴宣傳之旅，前日亦以上海為首站，三人現身上海影城跟內地粉絲見面，並公開新片首35分鐘內容及兩分鐘精華片段，證實部分網上傳聞可信，包括馬克路法奴（Mark Ruffalo）飾演變形俠醫將會在其中一個多元宇宙跟「狼人」曉治積曼對戰，後者亦以不同版本登場，包括《盧根》的晚年狼人甚至喪屍狼人。

另外，內地觀眾最關心的是《死侍與狼人》會否大幅刪剪血腥暴力場面，暫時已知類似鏡頭得以保留，不過粗言穢語對白則無可避免被消音。從早前公開《死》片預告可見，「女死侍」將首度亮相，引起網民對於賴恩妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）抑或樂壇天后Taylor Swift扮演此角的爭議。有上海觀眾宣稱看罷精華片段後，認為角色聲音較像碧琪，賴恩卻故弄玄虛，同日透過社交媒體上載「死侍」背影劇照，由於拍攝角度跟Taylor第9張錄音室專輯《Evermore》封面如出一轍，隨即惹起網民熱議，疑暗示Taylor才是真命天女？完成上海之行後，賴恩等人昨日轉赴韓國，展開第二站行程，不忘透過社交媒體留言感謝內地影迷熱情招待，「能夠第五度訪華，包括三次見識上海之美，我深感榮幸」。

相關字詞﹕變形俠醫 馬克路法奴（Mark Ruffalo） 碧琪麗芙莉 Taylor Swift 曉治積曼 賴恩雷諾士 桑里維 死侍與狼人

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