《死侍與狼人》上海宣傳 劇透變形俠醫客串

另外，內地觀眾最關心的是《死侍與狼人》會否大幅刪剪血腥暴力場面，暫時已知類似鏡頭得以保留，不過粗言穢語對白則無可避免被消音。從早前公開《死》片預告可見，「女死侍」將首度亮相，引起網民對於賴恩妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）抑或樂壇天后Taylor Swift扮演此角的爭議。有上海觀眾宣稱看罷精華片段後，認為角色聲音較像碧琪，賴恩卻故弄玄虛，同日透過社交媒體上載「死侍」背影劇照，由於拍攝角度跟Taylor第9張錄音室專輯《Evermore》封面如出一轍，隨即惹起網民熱議，疑暗示Taylor才是真命天女？完成上海之行後，賴恩等人昨日轉赴韓國，展開第二站行程，不忘透過社交媒體留言感謝內地影迷熱情招待，「能夠第五度訪華，包括三次見識上海之美，我深感榮幸」。