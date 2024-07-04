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娛樂

《柏捷頓家族3》登Netflix史上十大英語節目收視榜 妮歌潔曼《阿媽戀上我波士》稱冠

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布6月24至30日的一周收視成績，《柏捷頓家族：名門韻事3》隨着下半部4集上月13日上架，連續3周稱冠，並且躋身Netflix史上十大英語節目收視榜；另外，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的愛情喜劇《阿媽戀上我波士》，上架3天即以2680萬觀看次數位列英語電影榜首，並且是上周Netflix最佳成績作品。

《柏捷頓家族：名門韻事3》分上下兩部分推出，上半部5月16日首播，即成為英語節目收視榜三連冠，其後回落至季軍位置；到下半部上月13日上架，又重返冠軍位置，並再度三連霸。雖然《柏》劇第3季播出不足兩個月，遠未達到Netflix的91日計算標準，但已錄得9190萬觀看次數，暫時踢走《馴鹿寶貝》，佔第10位，並有望攀升更高位置。事實上，《柏》劇第1及第2季分佔第4第9位，三甲依次為《星期三》、《怪奇物語4》與《食人魔達默》；《后翼棄兵》、《暗夜情報員》、《逝者不安息》和《怪奇物語言》則分別佔第5至第8位。

《親愛的孩子》重新上榜

《柏捷頓家族：名門韻事3》上架7星期，上周觀看次數已由高峰期4500萬回落至660萬，但仍穩守英語節目榜冠軍，《超細胞新人類》和紀錄片集《恐怖室友全紀錄2》分佔亞季。不過《柏》劇首兩季及外傳《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》依然在英語節目十大收視榜，看來熱度稍減但未至全褪。

非英語節目方面，西班牙劇《毒幫家族》以600萬觀看次數登頂，真人騷《盲婚試愛：巴西篇》和另一西班牙劇《一個都不能多》位列亞季。韓劇上周成績一般，只有《她的日與夜》和《名校的階梯》上榜，分佔第4及第6位。日本則依然以動畫佔優，《鬼滅之刃柱訓練篇》與《一擊冲天》排第5及第9。比較特別的是去年9月上架的德國劇《親愛的孩子》重新上榜，並位列第7。

《留給最愛的情書》李察拿加雲尼斯（Richard LaGravenese）執導的《阿媽戀上我波士》，由妮歌潔曼伙拍《親親小站》祖兒京（Joey King）及《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）主演，故事講述講述擔任男明星碩克助理的祖兒京，發現母親妮歌潔曼與碩克發展姊弟戀而十分苦惱。《阿》片上月28日上架，短短3天錄得2680萬觀看次數，除了是英語電影榜冠軍，亦是上周Netflix最佳成績作品。《神奇4俠》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）監製兼主演的動作片《命運戰書》跌落第2位，摩根費曼（Morgan Freeman）擔正的舊片《驚唇劫》佔季軍。波蘭片《爭產合家歡》蟬聯非英語電影榜冠軍，印度片《真相守護者》緊隨其後，《巴黎深淵》則位列第3，哥倫比亞紀錄片《烏龍孖兄弟：二變四手足情》和日本片《餘生一年的我與可活半年的妳相遇》分佔第4及第5位。

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